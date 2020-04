Acércate a Dios, moviendo tu fe en tiempos de crisis

¡Apreciados lectores! Hoy más que nunca se hace necesario apartar de tu camino pensamientos negativos. Permíteme ayudarte a tener un pensamiento acorde a las necesidades de estos tiempos de aislamiento y distanciamiento social. Seamos conscientes del ahora, se vale empoderarnos. La vida nos cambió de repente y en un segundo sin permiso alguno se interrumpió la cotidianidad más íntima, tus planes, los míos, el trabajo, la empresa, la política.

De esta pandemia hablarán las futuras generaciones, pero espera: ¿Quieres que te diga? no todo se ha perdido como a veces pensamos por el peligro y el encierro. Es cierto que tendremos que emplearnos a fondo para superar la crisis, redoblar la carga diciendo presente al daño psicológico, lo duro de decir adiós a un ser querido, un amigo, no es fácil superarlo, pero no podemos caernos. La superación del ser inicia por ti. Es vital mantener la calma y aferrarse en la fe en Dios todos los días de tu vida.

Si eres el sostén del hogar, puedes crear de manera inmediata aquellos mecanismos que te ayuden a superar la ansiedad y el miedo, adoptando nuevas formas de vida que deberán ser recurrentes en lo adelante como prácticas que luego verás normales. Piensa de manera positiva, conviértete en el ente de armonía, de fortaleza y fe que permita a los cercanos contagiarse de ti y así lograr un ambiente social y familiar aún con el distanciamiento necesario entre los que amamos que estén acordes a las circunstancias.

Pienso al igual que muchos que de cada crisis suelen nacer grandes oportunidades de vida; ellas están ahí, trata de buscarlas dentro de ti. Te invito a que te des un voto de confianza y de amor, de renovar nuevas fuerzas y convertirte en un(a) guerrero(a); esto ayudará a que los momentos amargos nos pasen de manera más aliviada. Aprovecho esta hermosa oportunidad que me da la vida para enviarte tips de rutinas en casa para practicar en el día a día, tales como: fija siempre tu hora de levantarte, horas específicas para la alimentación, cocina con tus hijos, procurando no desperdiciar alimentos, otras personas en algún lugar del mundo necesitan esa comida que tiras a la basura.

Hazlo en familia para recuperar viejas costumbres. Importante trazarse rutinas de ejercicios en casa, con los hijos las cuales podrás hacer con utensilios como botellas de agua, muebles o sillas, en el piso tomando abundante agua para hidratarte. De igual manera, ayuda a los tuyos a crear rutinas de juegos, planes, metas a corto, mediano y largo plazo tomando decisiones importantes de aquellas cosas que tienen pendiente por concluir; también, es muy oportuno realizar cortes de tipo financiero, tarjetas, préstamos, comisiones etc.

Procura ahora más que nunca, tiempo para organizar aún más el hogar, la oficina, todo tipo de cosas: ropa, libreros, sala, cocina y realiza pequeños cambios, aprovechando para sacar cosas que no usas que bien puedes obsequiar, regalar, y por supuesto, aquellos que estén en buenas condiciones no lo que no sirve, suelo hacerlo cada 2 meses. Con ello practicamos el desprendimiento, el desapego y al mismo tiempo la solidaridad. Cumple a cada momento las rutinas y protocolos de higienización por el virus desde que te levantas iniciando por ti. Si sales a la calle, sabes que entrar y salir ahora es todo un reto. No lo hagas sino es una emergencia, por favor QUÉDATE EN CASA.

Aprovecha para realizar esas divertidas reuniones familiares, para hacer cuentos, conversar de buenas y viejas historias, ver fotografías viejas, reír a carcajadas, ver la película que hace tiempo no sueles ver, escuchar música suave. Trata de ver lo menos que puedas noticias negativas y falsas; aunque, mantenerte al tanto de lo que pasa es importante para estar informado. Evita reenviar por mensajes de textos notas y videos concernientes a violencia, tampoco te excedas con las bromas.

Te pido por favor, que al levantarte pidas a Dios por el mundo y por nuestro país, por tus vecinos, por tu familia, por ti, activando de esa manera tu amor propio. Pronuncia a todo pulmón estabilidad, prosperidad, abundancia y buena vibra para la armonía de tu entorno.

Reitero que la buena música nos llena de paz y ganas de vivir, son alimentos para el alma: clásica, blues, Jazz bossa nova, guitarra, etc. entre mis favoritos; de igual manera siempre es bienvenida la buena lectura. Todos ellos suelen ser extraordinarios motivadores y, nuestros acompañantes permanentes de estos días en casa. Por ejemplo, grandes poetas de la literatura como Neruda, Benedetti, Borges, García Lorca, Rubén Darío y por supuesto, no se puede quedar José Martí, ni las trayectorias literarias de nuestro Don Juan Bosch, las poesías de José Francisco Peña G. y los interesantes ensayos en prosa del Dr. J. Balaguer, 7 veces presidente de la república.

Tampoco se pueden quedar, los remedios caseros de la abuela y las vitaminas. Prioriza tu vida, los tuyos, dando gracias a Dios, no te canses.

Aprovecha para darle esa llamadita al familiar y al amigo que talvez hace mucho tiempo no saludas, reitérale tu amistad sincera con un hola, o un ¿estás bien? Suele tener magia en estos días para que volvamos a reencontrarnos y mostrar nuestros mejores lazos de afectos.

En esta oportunidad, cabe señalar que la naturaleza se viste con su mejor traje de gala. Que la tierra en estos momentos respira de manera armoniosa, que se limpian los ríos y los arroyos y que los animales que una vez decidimos que debían vivir prisioneros hoy son libres. Ellos enriquecen y embellecen el planeta del que tanto hemos abusado. He visto fotografías en estos días de ganado en las playas de Capcana, cómo tiburones pequeños que llegan hasta las orillas de las playas, disfrutan del caribe, cómo podemos además escuchar el tierno y hermoso ruido de los pájaros, cual melodía para los oídos que habían desaparecido con el bullicio de la ciudad; pues ahora, la vida nos regala de nuevo la oportunidad de escucharlos. ¿Acaso no es algo mágico?

Gracias Dios por todo lo que nos das y lo que quita del camino, y el porvenir, pues ahora no existen las clases sociales, no importa si tienes o no recursos, o cuales marcas usas, perfume, que vehículo posees, todos están allí detenidos en los parqueos descargando sus baterías, si el tanque está lleno o vacío, si eres de aquel o cual partido político que importa, aquí de lo que se trata es de poder convivir en unión, armonía y buena voluntad y salvar vidas.

Reconociendo nuestros héroes “médicos y militares” hombres y mujeres de la patria y esos que quedan anónimos. Dejemos atrás el egoísmo, la maldad, los rencores y las malquerencias producto de las diferencias de clases y de la política obsoleta. Hoy solo existes tú, con el único fin de vencer, resurgir, rediseñarte, autoevaluarte, volver a las raíces, para poder seguir ahora con más fe. “La lucha por la vida”. Te invito a que muestres la mejor versión de ti. ¡AHORA!

Autora: Rosanna Barrera, fiel creyente en Dios

Anuncios

Relacionado