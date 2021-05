“Acepto los términos y condiciones” la era del Dataísmo

Los usuarios de internet consentimos la entrega de nuestra data y todo lo que generamos en la red, por decisión propia. Cada vez que bajamos una aplicación gratis como Facebook, Instagram, YouTube, Tiktok, Twitter, WhatsApp etc. Y aceptamos los términos de servicio y los términos de privacidad de las compañías proveedoras que vienen en letras pequeñas , lo que estamos haciendo es dándoles permiso para que accedan a toda nuestra información; a tu teléfono, tu micrófono, cámara, a tus videos, a tu galería de imágenes, que nos gusta, cuales son nuestros amigos, a donde vamos etc., lo que quiere decir que la foto que subes a alguna de esas plataformas, ya no te pertenece. Te regalan el uso de la aplicación a cambio de tus datos, que se siguen generando a cada instante, cada día y vamos dejando nuestra huella digital.

En la Republica Dominicana, la Ciudadanía digital sigue creciendo a pasos agigantados, tanto así que ya un total de 5.7 millones de usuarios activos utilizan Facebook todos lo meses (62.9%), en WhatsApp tenemos 6.2 millones para en 68.8%, Instagram tiene 2.9 millones de suscriptores, el 70% del publico digital ve video de YouTube desde sus dispositivos móviles, ya tenemos mas de 8 millones números móviles, Snapchat cuenta con 1.4 millones de usuarios, mientras que Twitter solo tiene 338,500 usuarios, LinkedIn cuenta con 880,000 usuarios.

En nuestro país ya contamos con mas de 8.16 millones de usuarios de internet que representan el 74.80% de la población, de los cuales mas de 7 millones utilizan las redes sociales en dispositivos móviles que representa una penetración de mas del 64.2 % de la población, la media mundial ronda los 68%.

Nuestros rastros digitales están a disposición de todos aquellos que quieran utilizarlos para x o para y; lo que quiere decir que ese conjunto de datos que dejamos en la red tiene un alto valor, a tal punto que se ha convertido en el próximo oro del mundo.

Quien domine los algoritmos tendrá una gran ventaja en la comunicación, el marketing y la política; en cualquier campaña triunfara quien sea capaz de identificar el comportamiento de cada segmento de la población y convertirlos en insights.

Si todo el tiempo estamos hiperconectados, entonces los comerciantes, empresarios, los políticos y los gobernantes en general tienen un gran reto de escuchar a la ciudadanía de manera permanente, saber con que sueñan y que les quita el sueño; siendo la big data una pieza fundamental para la gobernabilidad, para la movilización, para promover las consultas y para la participación de los ciudadanos.

No cabe duda de que hoy vivimos la era del Dataísmo.

Por Leonardo Gil

