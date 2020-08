ACD dice ante Código Penal Jesús favorecería vida de niñas y mujeres 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Alianza Cristiana Dominicana (ACD) rechazó este jueves la intención del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de aprobar el Código Penal sin las tres causales que despenalizan la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer peligra, cuando el embarazo es producto de violación por un familiar o un particular o dada la inviabilidad del feto y aseguró Jesús se habría puesto a favor de la vida, la salud integral y el derecho de decidir de las niñas y de las mujeres.

En este sentido, la organización religiosa que está conformada por personas católicas, bautistas, episcopales, diversas tradiciones evangélicas, metodistas y pentecostales, señaló que igual que como Jesús criticó la actitud de los escribas y fariseos de aquel momento, hoy vería con preocupación que la vida de una mujer o una niña valga menos que la de un feto o embrión.

La Alianza también criticó que se prefiera sacrificar la salud mental y social de una niña o mujer antes que interrumpir el embarazo. O el hecho de que aunque no haya forma de sostener la vida del feto fuera del útero, se tenga la obstinación de querer que nazca a cualquier costo, incluso poniendo en riesgo la salud de la mujer o niña.

“En todos estos casos es lógico inferir que Jesús se habría puesto a favor de la vida, la salud integral y el derecho de decidir de la niña y de la mujer, porque así lo hace en muchas ocasiones en su trato con las mujeres (Marcos 5.21-43; Lucas 7.36-50; Juan 8.1-11, entre otros)”, señala.

La organización afirmó que para Jesús, las mujeres tenían el mismo valor que los hombres y, por consiguiente, el mismo derecho a decidir sin ser penalizadas por ello, por lo que si la vida de una mujer o niña embarazada corre riesgo, no hay base bíblica para pensar que hay que dejarla morir si es necesario, por salvar al embrión o feto.

“Esto se parece a la actitud hipócrita de los fariseos que “cuelan el mosquito y se tragan el camello” (Mateo 23.23-24), porque no pueden concebir que se interrumpa el desarrollo del feto o embrión, pero no les inmuta que muera la mujer o la niña”, señalaron.

Además, la Alianza Cristiana Dominicana recordó que el aborto no es un pecado y que la Biblia no aborda este tema, por lo que no hay ninguna forma objetiva bíblica o teológicamente de probar que el aborto en estas tres causales sea condenado por Dios, y tampoco debería penalizarse legalmente.

Concluyó recordando que aunque la posición oficial de la mayoría de autoridades dentro del cristianismo católico y de las diversas tradiciones protestantes siempre ha sido en contra, en ningún grupo todas las personas están de acuerdo con todo lo que promueve el grupo como colectivo y en nuestro caso particular (las religión cristiana), aparte de lo que dicen nuestra denominaciones, la principal autoridad es la Biblia y dentro de ella Jesús, quien es nuestro modelo a seguir.

Sobre esto, citó los resultados de la Encuesta Nacional sobre Aborto, que arrojaron que el 79% de las y los católicos consultados estuvo de acuerdo con la causal vida o salud, el 76% con la causal inviabilidad y 66% con la causal violación o incesto.