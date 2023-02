ACCRA solicita Acroarte sopese exclusión de categoría cristiana en Premios Soberano 2021

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Entendiendo que fue su mejor año, el director ejecutivo de la Academia Cristiana de Cronistas del Arte (ACCRA), Danny Ramírez, sugirió a la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), sopesar haber excluido de la lista de nominados correspondiente al 2021, el único renglón que representaba a la comunidad religiosa dentro de Premios Soberano.

“Nos sorprendió bastante que ellos sacaran esa categoría, porque nosotros sabemos que hay trabajo suficiente, que hay representantes suficientes, y que hay calidad suficiente para que esa categoría no desaparezca dentro de los premios”, indicó.

Estimó que dejar fuera la categoría de música cristiana fue un fallo de Acroarte que no se puede justificar con la “vana” excusa de que no reportaron su trabajo, porque según él, la “mayoría de artistas nominados a los Premios Soberano no mandan carpetas”.

“La segunda que pudieran decir es que no hubo cuórum o que no hubo trabajo, tampoco se justifica, porque yo puedo asegurar que los artistas cristianos en el año 2020 fueron los que más salieron a las calles a cantar en plena pandemia, los artistas que fueron a más instalaciones médicas, a más casas, se subieron en patanas a cantar y veías a Nancy Amancio, a Isabel Valdez, Marcos Yaroide, Anyi Piantini en plazas cantando, arriesgando su vida para llevar un poco de aliento en ese momento”, expuso.

En tal sentido, agregó que no hay justificación para que la Asociación de Cronistas de Arte haya dejado fuera de los premios uno de los años en que la comunidad cristiana más trabajó.

Al ser entrevistado por la comunicadora Nikauly de la Mota en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Ramírez solicitó reconsiderar esa decisión respecto al 2021 y evitar que lo mismo suceda en 2022, porque estarían cometiendo doblemente el error.

(Ver programa).

El también presidente del premio El Galardón, condenó que el premio más importante del mundo artístico en República Dominicana, no solo dejara fuera la categoría cristiana, sino que desde hace años también se esté intentando eliminar su presentación.

“Desde el año 2005 se ha venido haciendo una sola categoría y esa es una de las cosas por las que hemos estado motivando a Acorarte porque hay demasiado material para que el pueblo cristiano tenga otra categoría, pero ni siquiera esta categoría que se ha venido realizando desde el año 2005, ahora el 2021 la sacan”, apuntó.

