Academia Ramos logra campeonato

EL NUEVO DIARIO, SAN ANTONIO DE GUERRA.- Los azules de Jaime Ramos, consiguieron el campeonato de los mejores prospectos del béisbol Latinoamericano, celebrado en la academia Ozuna en este municipio, lográndolo por segunda vez en los últimos cuatro eventos.

Abraham Núñez JR, conectó dos dobletes en cuatro turnos, y remolcó dos vueltas para convertirse en el jugador más valioso del último partido, que concluyó 5-1 contra Banana Academy.

Un total de 18 conjuntos participaron en esta justa, dónde tuvo presencia todos los scouts de los distintos equipos de MLB, y representantes de Japón, y otras naciones, donde consiguieron ver jugadores desde 12 años hasta 20 años en un mismo escenario durante cinco días.

El evento estuvo organizado por JD Ozuna, con su marca Ozuna Baseball Factory, en las instalaciones de su academia en Guerra, Santo Domingo, y cuenta con el patrocinio de la marca deportiva The Best.

En el torneo participan Las Academias de Béisbol El Niche, DPT, MVP, Cibao Amarillo, Ozuna 1 y Caminero. En tanto que, Sandi Nin, Banana, Top 10, The Rock, Cristian y Ozuna 2. Los otros equipos en esta Copa The Best, son: Jaime Ramos campeón de la justa, Mickey, el equipo Cibao Negro, Pimentel, AQ y Blue SKY.

El evento contó con los mejores jugadores prospectos dominicanos, venezolanos, colombianos, curazaleños, cubanos, también hay peloteros de Panamá y de otros países latinos.

De aquí salen los mejores talentos que en los próximos años cambiarán sus vidas y las de sus familias, al igual que los veremos lucirse en las grandes ligas.

