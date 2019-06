Academia La Javilla anuncia torneo de verano 2019 dedicado al Medio Ambiente

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Academia La Javilla dedicará su Torneo de Béisbol de Verano 2019, a la defensa del Medio Ambiente.

El anuncio lo hizo este miércoles en rueda de prensa John Carmona, presidente de la entidad, quien informó además que en la justa participarán 800 niños, repartidos en 42 equipos y 11 categorías.

“Queremos contribuir a que las personas tomen conciencia sobre la necesidad de conservar y cuidar el medio ambiente”, dijo el joven dirigente deportivo para explicar el porqué de la dedicatoria.

Carmona dijo que los niños participantes tienen edades que van desde los 5 hasta los 16 años.

El torneo, uno de los más importantes que realiza anualmente la Academia La Javilla, será inaugurado el próximo sábado (29 del presente mes) en las instalaciones de la entidad ubicada en el sector El Pensador, de Villa Duarte.

Reveló que durante el acto inaugural serán homenajeados Miguel Franjul, director del periódico Listín Diario y quien fuera jugador de la Academia La Javilla; así como también Vitelio Mejía, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom).

Diversas personalidades han sido invitadas a la actividad, entre las que se encuentran directores de los principales medios informativos del país, así como editores deportivos y periodistas en sentido general.

Habla Castillo

En el encuentro con los periodistas también hizo uso de la palabra el licenciado Rafael Catillo, director de Gestión Humana de la Academia La Javilla.

Recordó que la Academia La Javilla tiene como norma dedicar sus torneos a causas sociales y que en esta oportunidad se escogió el tema del Medio Ambiente, por considerarlo de gran interés.

“Es un llamado al compromiso que debemos tener las personas sobre la defensa del medio ambiente”, expresó.

Agregó que “Nosotros asumiremos este compromiso como Academia y trabajaremos en el programa de orientación a las personas”.

Reveló que un representante del Ministerio de Medio Ambiente visitará la Academia La Javilla para orientar a los presentes sobre el tema.

“Estaremos reciclando plásticos, aluminio y cartón, trabajando en el cuidado del medio ambiente. No se trata solo de recoger basura, si no de entender que no se debe tirar la basura”.

Los partidos

Al hablar sobre el aspecto técnico, John Carmona informó que cada equipo jugará 30 partidos, siendo los días de juegos de lunes a domingo, en tres tandas.

“Cada mes se escogerán los jugadores más destacados de cada categoría y serán premiados con libros aquellos que además tengan las mejores notas en sus respectivos centros escolares”, dijo Carmona.

Fundación Vivo Carmona

Se informó que la Fundación Vivo Carmona obsequiará los uniformes a los 42 equipos participantes en la justa.

Además obsequiará los libros con los cuales se premiará a los jugadores más destacados y los que hayan logrado mejores notas escolares.

