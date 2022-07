Academia de Ciencias lamenta muerte de Idelisa Bonnelly de Calventi; fue fundadora de la entidad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD), doctor Luis Scheker Ortiz, lamentó el fallecimiento de Idelisa Bonnelly de Calventi, quien formó parte de un grupo de visionarios que planificaron en 1974 la creación de esta institución científica.

“Hoy nos sentimos entristecidos al recibir la infausta noticia del fallecimiento de un ser humano especial, como lo era doña Idelisa Bonnelly, quien dedicó parte de su vida a la investigación desde la ACRD”, dijo Scheker Ortiz.

Resaltó que además se distinguió por ser la única mujer fundadora de la Academia de Ciencias y Laudatio Académico, este último, el más alto honor que se le otorga a un miembro por su trayectoria.

Destacó que durante 43 años, desde la ACRD trabajó en la revisión permanente y la renovación de las teorías científicas, sociales y naturales, para evitar el anquilosamiento de las ideas.

Fue coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente, Consejo Directivo, entre otros importantes cargos.

Fundó el Centro de Investigación de Biología Marina de la UASD, primera institución universitaria para el estudio de dicha disciplina. Más tarde, promociona la creación de la Escuela de Biología de esa misma academia, donde ejerció como profesora (1967-1986).

Sus restos serán velados desde las 8:00 de la mañana de este lunes en la Funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln

Biografía Idelisa Bonnelly de Calventi

Idelisa Bonnelly de Calventi, Bachiller y Master en Ciencia por la Columbia University y la New York University, New York, EUA..

Se especializó en Biología Marina, trabajando como asistente de investigación del Dr. Ross Nigrelli, director del Laboratorio de Investigaciones del Acuario de Nueva York.

Fundó el Centro de Investigación de Biología Marina de la UASD (CIBIMA), primera institución universitaria para el estudio de dicha disciplina y un poco más tarde promociona la creación de la Escuela de Biología de la UASD, donde ejerció como profesora (1967-1986).

Creó la Fundación Dominicana de Estudios Marinos (Fundemar), institución desde la cual, entre otras relevantes acciones, estudio de delfines y de los arrecifes de coral, coordina el Plan de Manejo del Santuario de Mamíferos Marinos. Coordinó (1985-1992), los estudios de postgrado en Ciencias Marinas y Acuicultura del CIBIMA (UASD).

Entre los honores y premios recibidos por la profesora Idelisa se encuentran Medalla al Mérito para la Mujer en Ciencias, Gobierno dominicano (1986), Profesora Meritísima, Miembro-fundadora de la Academia de Ciencias, recibiendo en el 2009 el más alto honor que otorga la Academia de Ciencias “Laudatio Académica”.

Lista de Honor Global 500, Programa Ambiental de Naciones Unidas (PNUMA) (1988), Premio Global 500 de la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (1995), Medalla Madame Curie en el 50 Aniversario (UNESCO, 2009), Premio por Servicio Distinguido en Biología, Society for the Conservation of Biology (SCB), Victoria, Canadá (2010) y Condecoración con la Orden de Duarte, Sánchez y Mella del Gobierno dominicano (2011).

Sus publicaciones científicas han servido de base para la toma de decisiones en el manejo y conservación de los recursos marinos del país, y la creación de áreas protegidas como el Santuario de Ballenas Jorobadas del Banco de la Plata (1986), hoy Santuario de los Bancos de la Plata y la Navidad.

Entre éstas obras cabe mencionar: Estudios de biología pesquera dominicana (1974); Informe sobre la biodiversidad costera y marina de la República Dominicana (1992); Los mamíferos marinos en la República Dominicana. Talleres Materiales y Servicios (1994) e Índice de la Legislación Ambiental Costera y Marina de la RD (1998).

