Acabemos con el Fentanilo antes que destruya vida humana

Hace poco, pero deben más ser de 90 días los que han pasado desde entonces, me llegó un video en el que se ve claramente cómo van perdiendo las facultades físicas los adictos del fentanilo en una calle de la ciudad de Filadelfia, Estado de Pensilvania. En esa calle de esa ciudad de cuyo nombre no me recuerdo, como diría el Manco de Lepanto (Miguel De Cervantes y Saavedra), comenzando su obra novelística que marcaría con sus letras el llamado Siglo de Oro español: Don Quijote de la Mancha, pululando en ella los hombres y mujeres que viven como zombis. Al parecer, rara vez se ve un transeúnte que por sus rasgos de normalidad física no estarás afectado por la droga. Es algo muy deprimente, causa pavor, hasta volver trémulo a cualquiera que ve las escenas. ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Vamos a dejar que ese sea el derrotero de la vida humana? ¿Vamos a dejar que la juventud busque el suicidio colectivo persiguiendo con esa droga tan letal acabar con la zozobra por sufrir las injusticias y el individualismo en que lo ha sumido una sociedad de grandes desigualdades?

Ahora bien, el mayor problema que tenemos es que vivimos en una sociedad del espectáculo y creemos que sin que ella se trasforme en su esencia, con la penalización de la corrupción todo se resuelve, que sin el cambio revolucionario todo se resuelve. Guy Debord, en su obra: La Sociedad del Espectáculo (1967), da cuenta de cómo la pena o el castigo del reo sirve para satisfacer el morbo de los espectadores. Pero además nos dice que la sociedad no se funda en el ser (lo ontológico) si no en el parecer y resaltamos lo negativo de los otros. Sin embargo, parece que al no cuestionar el mal de fondo, no pensamos en los daños del gran capital privado y por eso sólo pensamos que el mal de fondo ha residido en la mala administración pública y absolvemos a las grandes empresas privadas y al capital financiero privado.

No es que no deba haber penalización para la corrupción en la administración pública, pero también debe haberla para los grandes evasores privados y los grandes propietarios, además de ser penalizados en las mazmorras les deben ser expropiadas las tierras y bienes pecuniarios o de capital físico por haberse enriquecido a costa del Estado. Sólo así tendremos una sociedad justa y con mucho menos desigualdades. De lo contrario, la pena sólo servirá de espectáculo para satisfacer el morbo de lúmpenes y alienados, ya que los condenados al presidio no se escarmentarán y vivirán de relapsos en relapsos como berroqueños.

Veamos lo que decía Carlos García precisamente en el siglo XVII, autor de la obra: La Desordenada Codicia de los Bienes Ajenos-Antigüedad y Nobleza de los Ladrones (Editorial Fontamara 1974): ”Es la prisión sepultura de nobleza, destierro de la cortesía, veneno de la honra, centro de la infamia, quinta esencia del desprecio, infierno de buenos entendimientos, trampa de pretensiones, paraíso del engaño, martirio de la inocencia, nublado de la verdad, tesoro de la desesperación, crisol de la amistad (en la cárcel y en la cama se prueban los amigos: FRGF) despertador de la rabia, cebo de la impaciencia, minera de traiciones, madriguera de zorras, refugio de la venganza, castigo de la fortaleza y verdugo de la vida.

Aquí el que ayer era grande, hoy es pequeño; el que estaba próspero en la ciudad, muere de hambre; el que vestía galas, va desnudo; el que mandaba obedece; el que tenía su puerta llena de carrozas y gualdrapas, no halla un negro que le venga a visitar… ” (pág. 33). Entonces si bien debemos penalizar crímenes y delitos, siempre y cuando sirva la pena para escarmientos de los reos, prevenir la comisión de nuevos crímenes y contribuir a que la sociedad sea justa y contribuir a la eliminación de las grandes desigualdades en ella, muchas penalizaciones sirven para satisfacer el morbo o para castigar a inocentes. Hay que buscar la forma de mejorar la interacción social en los sujetos de las clases populares, organizando a los jóvenes y las mujeres en grupos, para acabar con el individualismo y así para acabar con el consumo del fentanilo, pudiendo de ese modo propiciar la trasformación de esta sociedad tan injusta y neoliberal por una sociedad justa y sin grandes desigualdades.

Sin embargo, no es sin trasformar la sociedad o con el espectáculo puro y simple de condenar funcionarios públicos de pasadas administraciones, lo que parece un show mediático, porque como vamos a acabar con el desempleo si las grandes empresas tienen muchas inversiones en constante y pocas en capital variable. El consorcio empresarial al que pertenece una empresa que hace poco una planta de hormigón prefabricado dice haber colocado 200 millones dólares en el mercado de valores, no dice a cuánto asciende su capital pagado, pero debemos suponer que supera los 20,000 millones de pesos. Ese consorcio dice tener unos 4,500 empleos directos, lo que no es mucho para las grandes inversiones que debe tener.

Por eso soy de los creen que el mayor problema que tenemos por delante es el individualismo como un antivalor o como un valor negativo, porque un valor positivo no es y si es un valor negativo. Es un valor negativo para la existencia de la sociedad y de la vida humana. Ciertamente que este mal del individualismo, al igual que son valores negativos la ostentación (esta viene a ser casi producto directo de la transculturación a gran escala con la expansión de las migraciones internacionales), el crecimiento en gran escala de la violencia, la desaparición de grupos interactivos y las rupturas de familias nucleares, y son manifestaciones de todo el Estado Malestar que generaron las medidas económicas impopulares y con ellas la puesta en práctica del modelo neoliberal, con todas las restricciones que representa para los sectores y clases populares.

Al pan hay que llamarle pan y al vino hay que llamarle vino. Los amos del capital financiero y los del gran capital no se ven afectados negativamente por este modelo, pero los que no forman parte de esa élite viven en un estado de incertidumbre, sobre todo las clases populares. Incluso el proceso tecnológico ha barrido con los artesanos, estos cada vez son menos. Los artesanos urbanos tradicionalmente forman parte de una pequeña burguesía con pocas posibilidades de ser grandes ricos; también muchos pequeños, medianos y empresarios que no son artesanos son afectados negativamente, sobre todo aquellos que no están vinculados a los servicios tecnológicos, a los que se le hace difícil convertirse en grandes empresas, más bien fácilmente se van a la quiebra.

Sin bien son los intereses poderosos del gran capital los que han provocado la eclosión del modelo neoliberal y la globalización, las cuales al interior del país actúan como fuerza centrípeta que genera la amenaza de una entropía en la sociedad y en la naturaleza, al mismo tiempo que con el malestar económico que se generó desde que se inició el modelo neoliberal las emigraciones internacionales se convierten en una fuerza centrífuga.

En medio del malestar económico la interacción social de los sujetos sociales han cambiado, a lo cual contribuyen mucho las migraciones internacionales, sobre todo por las rupturas familiares o los lazos entre parientes de familias nucleares, pero además por la asunción de nuevos valores o valores negativos por los migrantes como el individualismo, la ostentación, el alcoholismo, el consumo de drogas, aumento de la delincuencia y el crimen organizado. Estos nuevos valores se trasmiten a los no migrantes cuando los migrantes vienen a su país de asueto o de retirada.

Estos valores podemos calificarlos de negativos o antivalores por que no contribuyen al bienestar, la felicidad y la sana convivencia de los seres humanos, porque si de estos valores son portadores la mayoría de los sujetos sociales sus acciones no dan pábulo a la construcción de una sociedad que no tenga tantas desigualdades, como están henchidas de muchas desigualdades nuestra sociedad y la mayoría de las sociedades.

Es por eso que en lugar de estar organizados en clubes juveniles deportivos y culturales, como en otros tiempos, ahora lo que existen son las pandillas, gangas o naciones. De los clubes juveniles culturales y deportivos sabemos que surgieron más de 1,000 en todo el país, durante los años 60, 70 y 80, algunos de los cuales duraron hasta más de dos décadas y desarrollaban una intensa labor en los barrios y campos, entre ellas: labores de alfabetización, contra las drogas, la prostitución, libertad de los presos políticos, campaña de vacunación contra enfermedades y contra la penetración cultural, entre otras.

Aunque se puede pensar que la globalización sea ineludible o ineluctable, pero la transculturación ha hecho mucho daño y ha propiciado muchos males con el capitalismo salvaje que ella y el neoliberalismo han traído junto con ambos, y la defensa de la identidad cultural especifica es un derecho que debe tener cada pueblo.

El capitalismo salvaje lo tenemos en nuestro país desde que el Fondo Monetario Internacional dio una receta para regir la economía sin regulaciones estatales, a raíz de negociarse el pago el pago de la deuda pública externa, desde entonces (1984) vamos de mal en peor. Tiene que abrirse una brecha para comenzar a buscar la transformación de la sociedad, se debe partir de la necesidad de un nuevo horizonte para la juventud y de una orientación de los jóvenes y las mujeres, la conciencia social debe llegarle desde fuera porque han sido anestesiados.

Nuevas formas de organización de la sociedad civil, independiente del gran empresariado y del Estado deben surgir para orientar a nuestros jóvenes y a las mujeres, para la eclosión de una nueva conciencia social, contra las grandes desigualdades y para la protección del medio ambiente. Esto debe inducirse aunque sea muy difícil, por lo invasivo del proceso tecnológico y la adicción a la tecnología electrónica, pero no es imposible de inducir a los jóvenes y a las mujeres a tomar conciencia y crear organizaciones para luchar por la vida. Pese a lo difícil que es por la falta de conciencia, la ausencia de asociaciones o grupos independientes para luchar contra la drogadicción y otros males, también existe la adicción a los medios electrónicos y también la adicción al fentanilo, el cual va matar rápido a nuestros jóvenes si no actuamos desde ahora. El individualismo, la falta de interacción social, la falta de una educación de buena calidad, la ausencia de recreación sana, el desempleo y todos problemas existenciales contribuyen a que los jóvenes se conviertan en victimas del fentanilo. Contra el fentanilo debemos luchar para salvar nuestros jóvenes y construir una sociedad justa.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

Relacionado