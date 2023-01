Abuela de bebé raptada acusa encargados del hospital Los Mina de tráfico de niños

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Agripina Nolasco Girón, la abuela paterna de una bebé que fue raptada la madrugada del sábado en el Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, acusó este lunes a los encargados del hospital de tener un tráfico de niños.

“Yo lo que pido al Señor y las autoridades que nos entreguen a la niña, porque ellos (los empleados del hospital) son los que saben de la niña y ellos tiene la niña, porque esa niña no va a venir un particular a llevársela así, tiene que ser una gente de adentro combinado con ellos mismos, que nos la devuelvan por favor”, expresó.

Nolasco Girón explicó a la prensa que no la dejan pasar al interior del centro de salud y que los encargados le dicen que las cámaras de seguridad están dañadas, cuando circula un video en el que supuestamente se ve a la mujer que se llevó la niña de tres días de nacida.

“Si, para mí desde el director a todos los que trabajan aquí, están combinados, porque no hay ni uno preso, usted no lo ve a ninguno con esa presión, ellos tienen que ver, porque aquí hay un tráfico de niños”, afirmó al ser preguntada sobre la presunta combinación de los encargados del hospital.

Tras indicar que no es la primera vez que desde ese centro de salud sustraen un bebé, la dama enfatizó que la familia estará luchando hasta tener a su nieta.

De igual forma, sugirió que se cambie a todo el personal del citado materno infantil.

Nolasco Girón argumentó que si le hubiesen permitido a un familiar acompañar a la madre y a su criatura cuando estaban ingresadas como se le permitió a otras mujeres, quizás no se hubiesen robado a su segunda nieta que se llamaría Crisleidy Camila, por lo que reiteró que en ese lugar hay complicidad.

“Con nosotros van a tener que hacer algo”, expresó al quejarse de que las autoridades no le han informado nada sobre el caso.

La abuela de la menor sustraída denunció que durante una protesta pacífica realizada el domingo, le lanzaron gas pimienta y que no han recibido apoyo de las autoridades.

“Esa niña nación saludable, esa niña no tenía nada, esa niña tienen que entregarnos la buena y salva” advirtió.

Por su parte, el abuelo de la infante, Mario de la Cruz, dijo que se siente destrozado y muy mal, y que el director del hospital es un “charlatán”.

“Lo que queremos es que nos entreguen a la nieta”, expresó con voz quebrantada.

Las declaraciones de los consanguíneos de la bebé robada fueron respaldadas por el diputado Sócrates Pérez, quien apuntó que desde hace mucho el Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina tiene este tipo de problemas y no han tomado medidas.

“Es la única pena que me da, es que no han tomado medidas, como es un hospital donde las personas que vienen aquí son de escasos recursos, personas pobres, que a veces como dijo la abuela de la niña, que a veces aquí se han desaparecido niños que han quedado en el olvido”, subrayó.

El legislador también aseguró que cuando se enteró del caso y fue al hospital a preguntar sobre el rapto, el relacionador público de ese centro de salud le pidió que no diera parte a la prensa, para no entorpecer el proceso.

“Oigan eso, cómo le puede caber en la cabeza a ustedes que se va a desaparecer un niño de un hospital y la prensa no se va a dar cuenta, tiene que estar volviéndose loco él, si no que están impuestos de cómplice de la situación”, agregó.

Pérez apuntó que estará brindando apoyo como representante de Santo Domingo Norte, de donde son oriundos los afectados y que estarán unidos hasta que aparezca la bebé.

En tanto que el padre de la niña desaparecida en la maternidad de Los Mina, Cristian Guzmán Nolasco, retiró este lunes que no se va del centro hasta que su hija (Crisleydi Guzmán Payano), aparezca, ya que él es un padre de familia y se siente “destrozado” por la pérdida.

La niña lleva desaparecida desde el sábado por la mañana, en donde los familiares aguardan en el lugar hasta conocer alguna respuesta, cosa que los directivos del lugar no ofrecen, de acuerdo a sus declaraciones.

“Ellos tienen video de la señora que se llevó a la niña y la niña no aparece y ellos no dicen nada”, dijo el señor Guzmán, que ha estado durmiendo en el suelo y no lo dejan entrar al centro de salud, donde la madre, “que ni puede hablar”, aguarda.

