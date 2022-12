Absuelven a Junot Díaz tras escándalo por un beso en la mejilla a una chica

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La inocencia de Junot Díaz, el escritor dominicano-estadounidense ganador del afamado Premio Pulitzer, ha sido ratificada por un grupo de abogados que buscaron y no hallaron prueba alguna que avalen la acusación de presunto abuso sexual que pesaba en su contra y cuestionaba su reputación.

Así queda establecido en el artículo “Junot Díaz, en el limbo”, publicado este lunes por Ben Smith en Semafor.

Smith repasó lo sucedido y dijo que el controvertido escritor fue absuelto por falta de evidencias en su contra; Díaz ha guardado silencio, permaneciendo hermético y cerrado. De hecho, el autor tenía unos cuatro años que no acudía a una librería; lo hizo recientemente con el propio articulista.

El escándalo estalló en 2018, cuando Zinzi Clemmons, una escritora que conoció a Junot en la Universidad de Columbia, siendo ella apenas una estudiante de grado, se levantó en un festival literario en Sidney y le hizo acusaciones que más tarde detalló en Twitter. Según ella, Díaz la besó forzosamente luego de un evento en el campus de la academia.

Esa escandalosa acusación coincidió con el destape en Hollywood de los abusos sexuales, con el estremecedor movimiento “Me Too”. Acusado de mala conducta sexual, Díaz presentó su renuncia al Pulitzer. Le preguntaron si se consideraba culpable, y él respondió que no. Se contrató una firma de abogados para investigar la especie.

Los investigadores no encontraron ningún rastro de la acusación, no comprobaron nada de semejante alegación. Clemmons no pudo basar su imputación.

Lo que más que se pudo verificar fue que se trató de “un beso en las mejillas”.

Zinzi Clemmons, quien desató el escándalo por un beso en las mejillas.

Relacionado