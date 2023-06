Abril Peña cree Abel no ha comprendido que su rol no es solo ganar, sino evitar que partidos absorban el PLD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La comunicadora Abril Peña consideró que Abel Martínez no ha comprendido cuál es el papel que deben jugar sus aspiraciones presidenciales dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Según Peña, Abel Martínez no se ha dado cuenta de que su objetivo principal no debe ser simplemente ganar las elecciones, sino más bien servir como un muro de contención para evitar que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo (FP) absorban al PLD.

“Abel, para mí no ha entendido su papel, el papel de Abel ni siquiera era ganar, era servir de muro contención para que el PRM y la Fuerza del Pueblo no se chuparan al PLD, si en el camino ganaba, pues felicidades, pero su meta principal debió ser brindar esperanza y mantener su partido unido y esto es algo que él no ha sabido hacer”, manifestó.

En ese orden, agregó que la prioridad de Martínez debió ser brindar esperanza y mantener unido al partido, tomando la victoria presidencial como un objetivo secundario, porque sin organización política fuerte no sirve de mucho ser un buen candidato.

La periodista emitió sus valoraciones junto a la comunicadora Joisy Melenciano en el programa “Política con 6to. Sentido”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

De igual forma, Peña criticó que el alcalde de Santiago esté ignorando el poder de la opinión pública, ya que sus apariciones en los medios de comunicación tradicionales son muy escasas.

En ese orden, destacó la necesidad de que Martínez tenga una presencia más activa en los medios de comunicación tradicionales, argumentando que aunque reconoce la importancia de las redes sociales, estas no son las únicas responsables de crear opinión pública.

“Pero tampoco hace opinión pública, tú te fijas, toda la campaña de medios de comunicación de Abel se trabaja mucho en las redes sociales y aunque las redes sociales son muy importantes, no son las que crean opinión pública, con marcadas excepciones. Tú necesitas campo de campo, redes sociales, pero tú necesitas ir a los medios tradicionales”, destacó.

Estos planteamientos fueron validados por la comunicadora Joisy Melenciano, quien también agregó que el expresidente Danilo Medina no ha podido cultivar un liderazgo sin beneficios, en el cual las personas lo sigan por sus ideales o porque genera una pasión.

“Danilo Medina generó unos seguidores que están ahí a base del ¿qué pa´ mi?”, apuntó.

