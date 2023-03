Abril Peña condena allanamientos nocturnos en casos de corrupción; dice MP se aprovecha de ambigüedades

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La periodista Abril Peña aseguró que el Ministerio Público se está aprovechando de ambigüedades, para realizar allanamientos en horas de la madrugada cuando realmente no es necesario.

Peña aclaró que a menos que se trate de casos excepcionales, como secuestros, tráfico de armas y de drogas, son prescindibles los allanamientos nocturnos.

“Ninguno de estos casos ameritaba hacer un allanamiento de madrugada porque no estaban en ese momento cometiendo un delito, no estamos hablando de secuestro, no estamos hablando de narcotráfico, ni de tráfico de armas, estamos hablando de personas que todas las veces que se les solicitó ir a la Fiscalía, ellos fueron”, afianzó.

Para la periodista es una contradicción que algunos de los que hoy se enfrentan a una solicitud de prisión preventiva de hasta 18 meses, en muchas ocasiones salieron del país con permisos otorgados por la Fiscalía, lo que a su juicio, habla mucho del manejo mediático que se le ha dado a los casos de corrupción en el país.

Peña realizó estas afirmaciones en la plataforma digital El Nuevo Diario TV, en el programa “Política con 6to. Sentido”, el cual conduce junto a las comunicadoras Nilda Alaniz, Norisbel Uceta, Joysi Melenciano e Isis Álvarez.

Asimismo, la profesional de la comunicación puntualizó que en países que se respetan, las cuestionables actuaciones de las autoridades dominicanas habrían servido para descargar un caso; sin embargo, “aquí se está doblando todo lo posible la ley, pensando que eso nada más será con los funcionarios de un gobierno y que mañana no nos puede pasar a nosotros”.

“60% de las personas que están en una cárcel, son presos preventivos, que posiblemente vayan a ser descargados, pero después que usted tiene si vida y buen nombre destruidos”, narró.

De igual forma, recordó que en el sistema de justicia actual, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario; no obstante, afirmó que en República Dominicana “se está jugando a que son culpables hasta que a la gente le de la gana de creer que son inocentes y, sencillamente estamos juzgando en los medios de comunicación y en las redes sociales”.

