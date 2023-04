Abril: Las enseñanzas que parecen no aprendidas

Es intangible el cómo pesa el estado de la conciencia social en los grandes acontecimientos sociales, incluso en el presente en que se producen, porque el estado de conciencia social no corresponde a la esfera de los hechos fácticos. Sin embargo, si puede haber mediciones utilizando algunas técnicas y diseños de la investigación social. Abril, nos referimos a la epopeya iniciada el 24 de abril de 1965 y que se prolongó hasta el 3 de septiembre de ese mismo año, fue como un huracán o un gran sismo (seísmo) que sacudió los cimientos de la sociedad dominicana después de esta vivir bajo un sistema político autoritario, cuyo vórtice o epicentro se concentró en la ciudad de Santo Domingo.

Trujillo gobernó con un control prácticamente absoluto de la sociedad dominicana, lo que se podía parangonar con los nazis en Alemania de los años 30 del siglo pasado, cono nos dijera en una conversación el historiador Eliades Acosta. Desde luego, el autoritarismo en realidad era tradición de larga data, aunque muchas sociedades no vivieran bajo un modelo de control absoluto por parte de quienes dirigían los poderes políticos del Estado. El autoritarismo en el ejercicio de la dominación política existía en la sociedad dominicana desde antes de Trujillo y en la sociedad en general se remonta los orígenes del Estado.

Para entender como Trujillo controlaba la sociedad dominicana, bajo un régimen de terror en que el miedo se daba en la mentalidad de casi todos los dominicanos y dominicanas, era un estado de conciencia social. Veamos la cita de José Cordero Michel, uno de los patriotas de Junio de 1959, tomada de su conferencia dictada en Puerto Rico, poco antes Inmolarse: “… Muchos políticos no le dan más de 6 meses de vida a la “Era de Trujillo”. Pero cualquier tentativa de invasión que no encuentre en el interior del país un ejército político capaz de transformarse rápidamente en un ejército militar, tiene pocas probabilidades de éxito. Todo triunfo dependerá, fundamentalmente, no de la fuerza del exilio, si no del grado de conciencia revolucionaria de las masas en el interior del país. En la actualidad, aunque progresando, ella es aún muy débil”. Con 28 años cumplidos vino a inmolarse, viviendo en el exilio, fue de los complotaron y vino combatiente, su hermano Emilio lo emuló aunque no vino junto con él, ya que renunció de un cargo diplomático que ocupaba cuando su hermano se enrolaba en la guerrilla de 1959.

José Cordero Michel tenía razón en lo que dijo en la conferencia titulada: Informe Sobre República Dominicana 1959, pero si él y otros no se hubiesen inmolado y no se hubiese fundado el 14 de Junio la gente en este país no hubiese comenzado a perder el miedo y en tal caso probablemente el régimen de terror y de opresión trujillista hubiese durado más tiempo. Si no se hubiese producido la llegada de los patriotas de la Epopeya de Junio de 1959, muchos de los cuales entendían que era casi seguro que era a una inmolación venir en ella para enfrentar a Trujillo, lo más probable que hubiese ocurrido es que los integrantes del Movimiento Clandestino 14 de Junio no se hubiesen lanzado con tanto arrojo a la lucha contra la dictadura. No obstante, nadie niega la osadía de Minerva, Manolo, Luis Gómez, José Israel Cuello y algún otro, pero no todos eran así.

En cuando los participantes en el plan del magnicidio del 30 de Mayo de 1961, no se puede negar el arrojo y valentía de muchos de sus protagonistas. Sin embargo, algunos de los cuales le sirvieron al régimen y uno de dudosa participación en la preparación del plan para asesinar a Trujillo se le ha querido vender como un héroe, pero no parece que lo fuera, fue también un servidor del régimen por lo menos hasta 1954 (ver: Periódico La Información, Santiago, R. D. Jueves 20 de Mayo 1954, Pág. 6). Un hecho importante que hay que destacar es el rol jugado por Bosch y algunos de sus seguidores, en cuando al cambio en la conciencia social de muchos dominicanos de las clases populares. Al levantar la demanda de borrón y cuenta nueva, pero sobre todo al decir que había que enterrar el miedo, contribuyó a que desde los sectores populares, incluyendo a los campesinos, obreros y campesinos, se enterrara el miedo que Trujillo había sembrado en la conciencia nacional.

También Bosch con sus aspiraciones de gobernar y dirigir el Estado bajo un clima de amplias libertades y reformas si ganaba las elecciones de 1962 y habló de la división de las clases sociales; al ganarlas por un amplio margen y tener un control del Congreso, intentó esas reformas, pero fue derrocado y como consecuencia de que amplios sectores de las clases populares y de las capas medias no querían volver a vivir bajo un régimen opresor y autoritario estalló la guerra, después de un golpe de Estado al gobierno De facto del Triunvirato. Hubo huelgas y protestas contra el triunvirato; en calles con la 30 se hacían desfile de mujeres reclamando retorno a la democracia.

Sin embargo, después del sacrificio de Fernández Domínguez, Juan Miguel Román, Juan María Lora Fernández y muchos hombres del pueblo, del rol jugado Caamaño en la epopeya de Abril de 1965, sufrimos un régimen muy represivo durante Doce Años. En ese tenor, después de los constitucionalistas tolerar que Balaguer estuviera en el país, luego de entrar sorpresivamente con la excusa de que venía a visitar su madre supuestamente enferma, este gobernó con mucha represión. Balaguer con su anticomunismo visceral y su intolerancia política, con sus afanes de imitar a Trujillo, vino para quedarse y retornar al poder; lo logró y habiendo prometido revolución sin sangre, pero trajo sangre y contrarrevolución, a poner curvo a lo que había estado recto y a no enderezar entuertos. Patas Arriba: La Escuela del Mundo al Revés, como el título de una de las obras de Eduardo Galeano.

Hoy día vivimos con tantas injusticias, con grandes desigualdades, en un gobierno que sólo piensa en defender las apetencias de la gran burguesía, la que contribuye con todo lo caótico en el manejo de los recursos naturales, lo cual provoca el cambio climático y la destrucción del planeta. Esa franja de la clase burguesa que es la gran burguesía es la que promueve el turismo masivo, lo que no trae bienestar y si el sargazo en grandes cantidades, la que provoca que maten a un ministro y no impide que las granceras hagan todo el desastre ambiental que hacen.

En la Guerra de Abril, el pueblo luchó por una auténtica democracia y los comandos constitucionalistas, con sus prácticas y disciplinas en medio de la vorágine belicista, sus decisiones tomadas colectivamente, obedecían a esas aspiraciones. En la ciudad de Santo Domingo, según lo que deja ver el sacerdote José Moreno que, siendo estudiante de la Universidad de Cornell del Estado de Nueva York le cogió la guerra cuando vino a preparar su tesis y el tema de ella al final resultó ser una monografía de la guerra: Barrios en Armas (en la edición española: El Pueblo en Armas). Entre otras cosas destaca la solidaridad de los constitucionalistas, pero también la disciplina, no dejando de lado -según el- la alienación, pero como no iban a presentar rostros de alienación algunos de los sujetos sociales de las clases populares y hasta los de las capas medias que integraban el movimiento constitucionalista, habían vivido 31 años del régimen de Trujillo, el golpe de Estado a Bosch y el gobierno contrabandista y de la burguesía importadora y contrabandista del Triunvirato. Tenía que haber alienación, ahora se habla mucho de exclusión social.

En Abril del 1965 el pueblo luchó por democracia y justicia social, reformas sociales, reforma agraria sin latifundio, lo que Bosch había intentado, pero los burgueses importadores y contrabandistas apoyados por los militares, el partido Unión Cívica y sus aliados y la iglesia católica, porque su gobierno aspiraba a la enseñanza laica, lo que no quería la clerecía católica. No era un régimen socialista a lo que se aspiraba, pero si profundas reformas sociales, tolerancia a las diferentes ideologías, reforma agraria y una redistribución del ingreso y Balaguer vino y las engavetó y trajo represión y sus sucesores siguen lo mismo. A lo que Bosch aspiraba era mucho, tomando en cuenta que acabábamos de salir de la dictadura de Trujillo. Hoy debemos aspirar a salvar el planeta, expropiando de raigambre la gran propiedad y sobretodo toda la burguesía financiera. Creo que los comandos, como instrumentos de ejercicio de poder popular y de gobierno dirigido con autoridad sin excesos y emanada de voluntad de quienes se sometían a quienes dirigían en la zona constitucionalista, se diferencia de los soviet de los inicios de la Revolución Rusa en que el reclamo era de democracia, libertad y reformas sociales, pero no despojar de la propiedad a los explotadores dominicanos de sus propiedades. El contenido de clase explotada no esta tan marcado como en Rusia. Amplias reformas si perseguían los constitucionalistas.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

