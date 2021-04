Abril del 65′: la nostalgia de una revolución

Debo repetir lo dicho en otros lugares: el fogonazo de 1965 no fue revolución sino revuelta. Mi tesis es arriesgada: cada año recordamos con nostalgia la Revolución de Abril, y aún viven grandes actores de esa gesta. Reconozco, sin embargo, que tuvo ribetes revolucionarios, insuflados por el furor popular. Abril de 1965 fue testigo de la epopeya más grandiosa del XX: las masas irredentas copando las calles, las mujeres con fusiles terciados, los niños participando en las manifestaciones, la gente rechazando al poderoso yanqui. Esa imagen popular dibuja los contornos de una gesta heroica y grandiosa. Fue una página gloriosa escrita con valentía y heroísmo, pero también con nostalgia: recordamos el 56 aniversario pensando en lo que debió haber sido y no fue.

Me despliego: la utopía debió vencer, debió restituir a Bosch y a la Constitución de 1963. Los sueños planeaban sobre las masas delirantes, que reclamaban justicia y bienestar social. Don Juan representaba no solo la libertad sino también la democracia. El profesor desarrolló su ministerio público como un maestro popular que enseñó el lenguaje de la democracia: valores democráticos, libertades públicas, derechos humanos. Es verdad que fue incapaz de gobernar, pero nos enseñó a pensar y vivir en democracia. Solo la inquina y la claudicación no lo reconocen como el padre de la democracia dominicana. Su incapacidad no le quita la virtud sublime de ser el alfabetizador de la democracia dominicana.