Abril de 1984 y el Neoliberalismo Actual

Los sucesos de abril de 1984 han sido borrados de la conciencia colectiva, como si nada hubiese pasado. ¿Por qué no se habla prácticamente nada de los sucesos de abril del 84? Acaso porque los muertos eran hombres y mujeres, y hasta niños, en su gran mayoría de los que no tienen nombre. Es decir, porque eran de los desarrapados en su gran mayoría, sería la respuesta más sencilla. La respuesta debe ser, sin embargo, un poco más extensa. La dimensión de lo que hasta cierto punto fue una pequeña epopeya no es para que cayera en el olvido.

Mal contados los muertos son aproximadamente 110 los caídos los días 23, 24 y 25 de abril de 1984. Murieron en protestas en las calles de Santo Domingo, Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega, Baní y en algunas otras ciudades, y también en algunos campos. Murieron en defensa de la vida, protestando contra el hambre a la que desde esos días los estaba sometiendo el gobierno dominicano y el Fondo Monetario Internacional, con las medidas acordadas entre ambos que debía el primero aplicar desde esos días.

Entre las medidas acordadas entre el gobierno y el Fondo estaba el que el gobierno dejaría de vender las divisas (dólares) a los industriales dominicanos y se crearía a partir de ese momento un mercado privado de la moneda extranjera. Los industriales, además los importadores de productos farmacéuticos, tendrían que comprar los dólares al precio que se lo vendieran los dueños de bancos de cambio o casas de cambio y no como antes pagando un peso por cada dólar al gobierno. Se cerró el capítulo de la ley 299 de incentivo y protección industrial, la cual operaba tanto desde el gobierno de Los Doce Años de Balaguer. La excusa hipócrita que esgrimía el Fondo Monetario Internacional era que había que ahorrar divisas para seguir pagando la deuda y seguir tomando préstamos. Otra medida, pero más secundaria, fue el recorte de los gastos sociales del gobierno, como las ventas populares de Inespre.

Vender y comprar dólares fue un negocio lucrativo para los dueños de casa de cambio o banco de cambio, fue algo que surgió a partir de ese momento, por empresarios usureros que se dedicarían a partir de ese momento a ese negocio con sus locales de comprar y vender divisas, lo cual no había existido hasta ese momento, por lo menos legalmente. Entre las consecuencias que se produjeron fueron: los cierre de industrias, farmacias, reducción de personal en algunas empresas industriales y subida de los precios, porque la otra medida importante que exigió el Fondo es que no hubiera controles de precios en el mercado. Aumentó el desempleo y muchos dominicanos que no habían emigrado y que no habían pensado hacerlo emigraron.

Entonces la sociedad cambió, porque el Estado perdió roles o dejó de asumir roles, como controles de precios y compra y venta de la moneda extranjera a los industriales para estos poder comprar materias primas importadas, que antes asumía. Aumentó la pobreza, algo a lo que no estaban dispuestos a aguantar muchos de esos dominicanos que cayeron en las protestas y otros que participaron ellas y no cayeron; cayeron, muchos de los que cayeron y otros que cayeron no estaban participando, porque sabían que era un pobreza absoluta lo que iban a vivir, que era la indigencia lo que venía para ellos, con las alzas en los precios de las comidas y de otros productos importantes.

Los Muertos en la Poblada del 1984 en República Dominicana Nombres y Apellidos Lugar del Asesinato Fuente de Información Nilda Herasme Avenida de Las Américas La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Rafael Del Rosario (19 años) Lugar No identificado La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Abraham Agramonte Solís (¿ ?) Ciudad de Santo Domingo La Noticia 24/04/84 Pág. 1 José Altagracia Paniagua Ciudad de Santo Domingo La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Freddy Agramonte (21 años) Central 10 E. Espaillat La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Moisés Ramírez P.(20 años) La Guardia 141, S. D. La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Julia Madé V.(Agricultor 28 años) Nizao, Baní La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Joven No Identificado Nizao, Baní La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Julio (o José) Peña Castro E. Bermúdez, Santiago La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Máximo Capellán (17 años) E. Bermúdez, Santiago La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Andrés Av. Fabián J. (23 años) Santo Domingo (Est. Universit.) La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Alfonso Sebastián Brito(23 años) Santo Domingo (Emp. Finanzas) La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Jesús Arismendy Ramírez (22 años) Santo Domingo (Raso PN) La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Altagracia Félix (40 años) Santo Domingo (23/04/84) La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Giovanny Gerónimo (21 años) E. Ozama (23/04/84) La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Raso Policial no identificado E. Capotillo, S. D. La Noticia 24/04/84 Pág. 1 Mercedes Luisa Guzmán M. (30 años) C/ 6 No. 111, Capotillo La Noticia 25/04/84 Pág. 1 José L. Rodríguez M. (22 años) Jima Arriba, La Vega La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Juana Ulloa Galicia Bonao, Prov. La Vega La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Miledys Durán (16 días de nacida) S. D. (murió en brazos Madre) La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Orquidea Rosa Santo Domingo Oscar López R.: Poblada y Mat. Antonio Díaz C/10 E. Espaillat, Santo Domingo) La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Juan Siguín Santo Domingo La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Dagoberto De la Cruz Santo Domingo La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Rosa Vicioso Santo Domingo La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Domingo Polonia Comprés (20 años) Las Guáranas, S.F.M., P. Duarte La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Ramón Arias Martínez (34 años) San Francisco de Mac. La Noticia 25/04/84 Pág. 2 José Martínez Santo Domingo La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Fausto Santos Cruz Santo Domingo La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Francisco Ramírez (Militante del PLD) Santo Domingo La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Trinidad Raposo (Murió Lavando) B. Altagracia, Herrera, Sto. Dgo. La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Rafael Bretón Then Villa Consuelo, S. D. La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Rafael Liranzo Herrera Ovando Esq. Albert Thomas, S D La Noticia 25/04/84 Pág. 2 3 Jóvenes no Identificado En el mismo escenario anterior La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Francisco Javier Herrera Jiménez Las Palmas, Herrera, S. D. La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Juan Segura (saqueo almacén) B. Altagracia, Herrera, S. D. La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Caridad Hilda Jiménez B. Altagracia, Herrera, S. D. La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Ramón Imbert P. Francisco del Rosario S., S D La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Ramón Arias Fantino, Prov. Sánchez Ram. La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Miguel Batista Infante E. Espaillat, Santiago La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Manuel de Jesús Ortiz (Manolito) B. Camboya, Santiago La Noticia 25/04/84 Pág. 2 José Antonio Rodríguez Santiago La Noticia 25/04/84 Pág. 2 José Santiago Domínguez Santiago La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Marcos Herminio Reyes Collado* Guazumal, Tamboril, Santiago La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Salvador Guareño Tamboril, Santiago La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Gustavo Smith o Guillermo Smith Santo Domingo La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Guillermo Sandoval Los Alcarrizos, S. D. La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Daniel Apolinar Tineo (19 años) San Francisco de Macorís La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Carlos De Jesús Polanco (19 años) B. San Martín de Porres, SFM** La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Roberto Santos (19 años) San Fco. de Macorís(billetero) La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Miguel Tejada San Francisco de Macorís, P. D. La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Andrés Mieses Santiago La Noticia 25/04/84 Pág. 2 Arcadio Bautista Mena*** B. Simón Bolívar, Santo Domingo La Noticia 26/04/84 Pág1-2 Ramón Agustín Céspedes**** Paraje Puente Blanco, Alcarrizos La Noticia 26/04/84 Pág. 2 Víctor Emilio Ortíz González (20 años) B. Domingo Savio, Sto Dgo***** La Noticia 26/04/84 Pág. 2 Trípode Santiago (40 años) La Mata, Cotuí, p. Sánchez R. La Noticia 26/04/84 Pág. 2 Magaly Padilla Fermín (13 años) B. El Ciruelito, Santiago La Noticia 26/04/84 Pág. 2 Reynaldo Antonio Núñez Peña Santiago La Noticia 26/04/84 Pág. 2 José Ramón Rodríguez Santiago La Noticia 26/04/84 Pág. 2 Miguel Antonio Peña Santiago La Noticia 26/04/84 Pág. 2 Ondina Muñoz Soto (24 años) B. Los Guandules, Sto. Dgo. La Noticia 26/04/84 Pág. 2 Andrés Muñoz Oscar López R.: Poblada y Mat. Adolfo Brito Oscar López R.: Poblada y Mat. Ana Disla Oscar López R.: Poblada y Mat. Jairo Matos Oscar López R.: Poblada y Mat. Avelino Jiménez Oscar López R.: Poblada y Mat. Cristian Antonio Liriano Oscar López R.: Poblada y Mat. Carlos Manuel de Jesús Abreu La Vega Oscar López R.: Poblada y Mat. Bienvenido Nicolás Pelegrín Oscar López R.: Poblada y Mat. Cristina Mercedes Cabrera Oscar López R.: Poblada y Mat. Carlos M. Cordero Oscar López R.: Poblada y Mat. Daniel De los Santos Ramírez Oscar López R.: Poblada y Mat. Estanislao Carrión Oscar López R.: Poblada y Mat. Juan Santana Oscar López R.: Poblada y Mat. Francisco Salazar Oscar López R.: Poblada y Mat. William Bussi Villanueva Oscar López R.: Poblada y Mat. Inocencio Imbert Sepúlveda Oscar López R.: Poblada y Mat. Julio Uribe Oscar López R.: Poblada y Mat. José Antonio Ramírez Oscar López R.: Poblada y Mat. Julio Rosario Manzueta Oscar López R.: Poblada y Mat. José Luis Martínez La Vega Oscar López R.: Poblada y Mat. José Antonio Espinal (a) El Taira Oscar López R.: Poblada y Mat. Jorge Salvador Gustavo Oscar López R.: Poblada y Mat. Jesusita Sosa Oscar López R.: Poblada y Mat. Inocencio Severino Oscar López R.: Poblada y Mat. Hilda Candelario Oscar López R.: Poblada y Mat. Matilde Hernández Oscar López R.: Poblada y Mat. María Ruíz Baní Oscar López R.: Poblada y Mat. Mariano Muñoz o Jiménez La Vega Oscar López R.: Poblada y Mat. Marino Rosario Jiménez Oscar López R.: Poblada y Mat. Moisés Caridad Inocencia Oscar López R.: Poblada y Mat. Milagros Soto de Pérez Oscar López R.: Poblada y Mat. Mercedes González Oscar López R.: Poblada y Mat. Manuel de Jesús Polanco Oscar López R.: Poblada y Mat. Macglenny de los Santos Durán Oscar López R.: Poblada y Mat. Ninín Jiménez Oscar López R.: Poblada y Mat. Pascual Rodríguez (a) Gualo Oscar López R.: Poblada y Mat. Ruddy Agramonte (Freddy) Oscar López R.: Poblada y Mat. Víctor Estrada Oscar López R.: Poblada y Mat. Altagracia Sura Oscar López R.: Poblada y Mat. Wilfredo Antonio Nolasco Oscar López R.: Poblada y Mat. Maritza Suna Paulino Oscar López R.: Poblada y Mat. Tony Rafael Vásquez Oscar López R.: Poblada y Mat. Miguel Ortega Oscar López R.: Poblada y Mat. Concrito Jesús Ramírez Oscar López R.: Poblada y Mat. Cristian Antonio Liviano Santana? Oscar López R.: Poblada y Mat. Miledys Durán Bonao, La Vega Oscar López R.: Poblada y Mat. Santos De la Cruz Oscar López R.: Poblada y Mat.

*Marcos Herminio Reyes C., podría ser Marcos Antonio Reyes (según Oscar López, murió el 24/04/1984).

**Carlos De Jesús Polanco era un joven de oficio zapatero.

***Arcadio Bautista Mena o Arcadio Paulino Medina fue sacado de su casa y asesinado en presencia de su madre.

****Estaba patinando, le ordenaron por la fuerza a recoger basura, trató de huir y lo fusilaron.

*****A Víctor Emilio González lo persiguieron Boinas Verdes y lo acribillaron dentro de una casa, donde entró.

No se habla de Abril del 1984 o casi no se habla de esa gran masacre de más de cien dominicanos caídos en tres días de protestas porque el modelo económico criminal que se instauró había que mantenerlo vigente, como está hasta hoy día, para que la burguesía financiera siga engulléndose las riquezas y empobreciendo a los trabajadores. Ese modelo está intacto, para ello ha sido necesario tratar de borrar de la memoria histórica ese hecho y no recordar fueron las autoridades de entonces y el Fondo Monetario Internacional los grandes responsables de esa masacre y de la expansión o reproducción ampliada de las pobrezas absoluta y relativa en la población de República Dominicana.

La sociedad política dominicana, como una forma de justificar y reproducir el modelo económico dominante sustentado en el criminal neoliberalismo (versión de un capitalismo salvaje que hoy impera en la mayoría de los países del mundo), ha ignorado y propicia que se ignore en la sociedad civil lo que fue La Poblada de Abril de 1984. El Estado dominicano tiene la mayor cuota de responsabilidad en la sangre derramada en los sucesos de Abril de 1984. No debemos terminar sin decir que algunas personas que fueron dadas por desaparecidas nunca se han vuelto a hablar de ellas.

