Abriendo o no, Sandy Alcantara llevó su dominio al Juego de Estrellas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- ¿Primer inning? ¿segundo inning? Al final, ¿qué tanto importa?

El dominicano Sandy Alcántara ha sido el mejor lanzador de la Liga Nacional este año. Puede que no haya abierto el All-Star Game el martes por la noche en el Dodger Stadium, pero cuando ingresó al juego, lanzó como, bueno, el mejor lanzador del béisbol.

Alcántara completó un dominante segundo episodio, retirando en orden a los tres que enfrentó. Necesitó sólo tres lanzamientos para ponchar al cañonero de los Yankees, Giancarlo Stanton, quien terminó la noche alzando el Trofeo de Jugador Más Valioso.

“Es sólo otro juego”, dijo Alcántara sobre su mentalidad de cara al Juego de Estrellas. “Simplemente lancé mis mejores pitcheos y competí”.

Sabor en Números: Un dato especial de cada latino que fue al ASG

Eso fue lo que hizo el dominicano, tirando apenas 13 pitcheos (10 strikes). Promedió 99 mph con su recta y 92 con el slider.

Al final, toda la polémica previa al juego, en torno a la decisión de otorgarle la bola a la leyenda de los Dodgers, Clayton Kershaw, para que abriera el juego, resultó en nada. Los dos lanzadores cuentan con un claro respeto hacia el otro.

Una vez Kershaw se enteró que abriría el encuentro, llamó a Alcántara.

“Fue genial de su parte”, dijo Kershaw. “Quedé muy agradecido por ello”.

El dominicano respondió: “Le dije: ‘Te lo mereces. Sólo sal a competir’. Estoy muy feliz porque tuvo un buen juego”.

All-Star: Talento latino joven se combinó con leyendas

Kershaw lanzó un primer inning en blanco, aunque permitió un imparable. Alcántara, por su parte, estuvo intocable.

El quisqueyano se convirtió en el primer jugador de los Marlins en lanzar una entrada perfecta en un Juego de Estrellas desde que lo hizo el cubano José Fernández en el 2013, quien también ponchó a dos rivales en aquella ocasión.

Alcántara, quien también lanzó una entrada en blanco en el Juego de Estrellas del 2019, se unió a Kevin Brown como los únicos Marlins con múltiples innings en blanco en el All-Star Game.

Alcántara fue la figura de los Marlins, y tal vez de toda la Liga Nacional, aun sin abrir el juego.

“Todos los fans lo estaban esperando – mi familia, mi equipo, yo”, confesó Alcántara. “Pero no me siento mal ni molesto al respecto, porque sé que el otro chico merecía la oportunidad. Es una leyenda de los Dodgers. Clayton Kershaw es un lanzador que siempre he admirado. Lo merece. Estoy feliz por él”.

Relacionado