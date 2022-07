Abren nueva sucursal de Amadita Laboratorio Clínico en San Isidro Labrador

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Desde el lunes 18 de julio, los residentes de San Isidro Labrador, en Santo Domingo Este, cuentan con una nueva y moderna sucursal de Amadita Laboratorio Clínico.

La sucursal ubicada en la Plaza Bisonó en la Avenida Hipódromo, dispone de la Experiencia Superkids, cinco representantes de servicio al cliente, cinco tomas de muestra, turno preferencial, Kiosko de resultados, y servicio a domicilio.

El señor Antonio Musa Biaggi, vicepresidente administrativo y financiero de Amadita Laboratorio Clínico, durante la apertura de la nueva sucursal, expresó que Amadita se ha enfocado en atender las necesidades de los dominicanos, y simplificar el acceso a sus pruebas clínicas, con ubicaciones estratégicas e incorporando nuevas soluciones de servicio, siempre con los más altos estándares de calidad.

Como parte de las acciones por la apertura de la nueva sucursal, Superkids está regalando kits escolares que incluyen mochilas, cuadernos y materiales, para los primeros 50 pacientes infantiles que utilicen los servicios.

Esta nueva sucursal, es la segunda ubicada en la zona de San Isidro, y viene a suplir la gran demanda, y contribuir a un servicio más eficiente en el sector. Operará en horario de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 1:00 p.m. sábados, días feriados desde las 6:00 am hasta las 3:00 p.m. y los domingos cerrados.

Acerca de Amadita Laboratorio Clínico

Fue fundado en el 1959 por Amada Pittaluga de González. Cuenta en la actualidad con 49 sucursales, ubicadas estratégicamente a nivel nacional. Dispone de facilidades como: Turno Preferencial, Experiencia y área especial para Niños (Superkids), Servicio a Domicilio, App Amadita, WiFi y Kiosko de Resultados.

Amadita Laboratorio Clínico, es monitoreado constantemente por diversos organismos internacionales para asegurar la calidad y el mantenimiento de las Certificaciones y Acreditaciones que posee.

Está certificado bajo la norma ISO 9001 que avala su “Sistema de Gestión de la Calidad” desde el año 2003, y en el año 2013 se convirtió en el primer laboratorio de análisis clínicos del país en acreditarse bajo el estándar internacional IRAM ISO 15189, exclusiva para laboratorios clínicos. Para más información puede seguir sus redes @amaditalab y descargar la App Amadita para utilizar sus servicios.

