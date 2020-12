Abren en El Bronx primer centro para pacientes que se recuperen del COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.-Para satisfacer las necesidades de los pacientes que se recuperan de coronavirus, el alcalde Bill de Blasio y NYC Health + Hospitals Gotham Health, inauguraron este miércoles el primero de tres Centros de Excelencia de COVID-19 en El Bronx.

En este condado residen más de 400 mil dominicanos, y hasta la noche de este miércoles se reportaban 5,035 fallecidos y 69,004 contagiados de diferentes nacionalidades.

Dicho Centro estará ubicado en el 1920 de la avenida Webster, entre las calles 195 y 198, en El Bronx. También se abrirán de estas clínicas de salud comunitaria en Bushwick y Jackson Heights.

Se ofrecerán servicios especializados como atención pulmonar y cardiológica, servicios de radiología y diagnóstico, además de salud mental, entre otras atenciones.

Los pacientes pueden ser remitidos al Centro de Excelencia Tremont COVID-19, después de una visita al hospital o a través de su proveedor de atención primaria para recibir atención a corto y largo plazo para abordar su recuperación del COVID-19.

El COVID-19 ha tenido un impacto desproporcionado en las comunidades de color. Según el Departamento de Salud e Higiene Mental de NYC.

Los horarios serán: Los lunes de 8:30 a.m. a 7 p.m; martes de 8:30 a.m. a 5 p.m; miércoles de 8:30 a.m. a 7 p.m; jueves de 8:30 a.m. a 7 p.m; viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m, y sábado de 8:30 a.m. a 4 p.m.

Para más información https://www. nychealthandhospitals.org/ covid-19-center-of-excellence/ o llamar al 844-NYC-4NYC para programar una cita.