Abre sus puertas en RD reconocido hogar para adultos mayores

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- SaritaCelestec Homes by Majestic Residences inauguró su primer hogar de envejecientes en República Dominicana, el cual es un centro que utiliza la tecnología para ofrecer a los envejecientes el cuidado especial y personalizado que necesitan.

El hogar para adultos mayores SaritaCelestec Homes by Majestic Residences es un concepto que pone a disposición de los dominicanos un centro apto para brindar a los envejecientes atenciones especiales de acuerdo a sus necesidades, ya sea que padezcan enfermedades como alzheimer, parkinson, entre otras, o simplemente que por vejez tengan poca movilidad, han perdido destreza en sus actividades diarias y que sus familiares no pueden darles el cuidado constante que requieren.

Este centro geriátrico cuenta con personal y asistencia médica, un equipo capacitado para ofrecer a los residentes el mejor servicio y una atención basada en valores, con empatía, cariño, esmero pero sobre todo, con profesionalismo. También, tienen como aliado al Club Arroyo Hondo, donde los residentes podrán disfrutar de las instalaciones del mismo. Además, trae al país la más alta tecnología, con dispositivos que ayudan a mejorar la experiencia de los residentes y facilitar el cuidado personalizado.

Los innovadores aparatos utilizados en todas las residencias de Majestic Residences cuentan con dispositivos de monitoreo constante, que ayudan a identificar cuando el paciente necesita ayuda, incluso facilitan la prevención de caídas, el control de la incontinencia urinaria, entre otros; permite al personal estar pendiente de cada movimiento y necesidad del residente. Además tienen disponibles mascotas robots, cuya función es servir de compañía a los residentes y ayudarles a desarrollar otras habilidades que parten del afecto y mejoran su estado de ánimo.

“Dentro de los objetivos y metas que tenemos en SaritaCelestec Homes by Majestic Residences, se encuentra colaborar con los demás hogares para envejecientes del país para ayudarles a mejorar sus estándares, además de trabajar de la mano de geriatras y otros profesionales del área, para que juntos podamos lograr que los centros y hogares dedicados a los envejecientes, puedan brindar atención médica basada en el valor humano y así garantizar la sostenibilidad de los sistemas de salud y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en República Dominicana’’, expresó Lucía Sarita, fundadora de SaritaCelestec Homes by Majestic Residences.

Lucía Sarita, fundadora de este proyecto, es una dominicana residente en los Estados Unidos, con más de 18 años de experiencia en el área de salud. Es licenciada en enfermería y también en finanzas y economía, con una maestría en Administración Pública y de la Salud (MPA) en New York University. Su pasión por el área de salud y por ayudar, la han hecho esforzarse con mucho amor y fe para que SaritaCelestec Homes by Majestic Residences pueda ser no solo un lugar donde las familias confíen el cuidado de sus seres queridos, sino también un espacio donde los envejecientes se sientan como en su hogar.

Este moderno centro geriátrico es un concepto que nació en el 2020, a raíz de que su fundadora, Lucía Sarita, tuviera la necesidad de buscar en República Dominicana un hogar para adultos mayores que cumpliera con los requerimientos necesarios para cuidar de su tía abuela, a quien cariñosamente le llama “Mamá Tete”. Al no encontrar un espacio que tuviera las instalaciones ni condiciones necesarias que buscaba, decidió crear una alianza con Majestic Residences para traer al país un centro geriátrico que tuviera los requerimientos necesarios y que contara con recursos tecnológicos que mejoraran el servicio.

Majestic Residences, es un sistema de franquicias de hogares residenciales de vida asistida, con más de 30 años de experiencia en el cuidado de envejecientes y están ubicados en varias ciudades de Estados Unidos. Majestic Residences y sus franquicias están comprometidos con la atención de calidad a través de sus operaciones impulsadas por valores y el uso de la última tecnología disponible para la atención de vida asistida.

En SaritaCelestec Homes by Majestic Residences se practica la atención compasiva, brindando un cuidado específico e individual para cada residente, donde podrán mejorar no solo su cuerpo sino también su mente y espíritu. Al ingresar al centro, a cada paciente se le realiza una evaluación de salud exhaustiva para desarrollar un plan de atención que cubra todas sus necesidades.

Lucía Sarita, dijo que: “…la especialidad de geriatría va más allá de velar por la salud de un paciente de edad avanzada, es como cuidar y proteger a aquellos que nos han dado amor, calor, que nos vieron crecer y que han estado con nosotros por tantos años. Mientras más mayores, más vulnerables se hacen, así como cuando nosotros éramos pequeños y también vulnerables y ellos estuvieron ahí para ayudarnos”.

El centro geriátrico ofrece y propicia el espacio para que los residentes participen en diversas actividades tanto recreativas como programas de bienestar; se trabajan proyectos artísticos y salidas comunitarias con sus compañeros residentes. También se realizan celebraciones culturales y eventos especiales de vacaciones.

SaritaCelestec Homes by Majestic Residences cuenta con espacios acogedores alrededor del centro para que los residentes pasen tiempo de calidad con sus familiares y amigos; así como también áreas privadas al aire libre para tomar aire fresco y disfrutar de un momento tranquilo para relajarse.

Relacionado