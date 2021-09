¡Abre la caja y usa lo que hay dentro!

El potencial que tienes es el regalo de Dios para ti; lo que hagas con eso es el regalo de tu parte para Dios.

Muchas veces pedimos la herramienta, el talento o el medio parar lograr alguna meta o algún sueño que hemos tenido en nuestro corazón sin entender que eso ya lo tenemos en nuestras manos. Es que fue Dios que puso ese sueño en ti, y si el lo puso es porque ya tienes lo que necesitas, es que confía en ti para llegar a ese destino.

Una vez escuché la historia de un artista que le dijo a Dios: ‘’Quiero cantarte, quiero hacerte una adoración, quiero escribir algo para ti pero no se como hacerlo’’ y Dios le respondió: Te di la voz, te di el don de tocar la guitarra y el piano, y te regalé la creatividad para expresarte por medio de la escritura, lo tienes todo. LO DEMÁS TE TOCA A TI.

Y a muchos de nosotros nos ha pasado igual, tenemos el don, tenemos el local para el negocio, tenemos la mega idea para emprender, tenemos la familia brindándonos todo el apoyo del mundo, tenemos ‘’EL SI’’ de Dios y seguimos esperando a ver si Dios baja y también nos desarrolla el negocio, el emprendimiento, lo lleva a facturar miles de dólares y de paso nos busca los 10,000 clientes para sostenerlo.

La fe sin acción es muerta, al mismo tiempo que caminas las puertas se van abriendo pero si esperamos que todas las puertas estén abiertas para empezar a avanzar, perderás un valioso tiempo de logros y aprendizajes.

Y sé que muchos que me leen, creen no haber recibido ningún regalo y déjame decirte que lo has recibido y no solo uno, sino varios pero te toca a ti abrir la caja y quitar la moña para empezar a caminar con tu regalo, tu potencial ya identificado.

IDENTIFICALO, APODERATE DE EL Y DALE PA’ ALLÁ.

Que ya Dios conoce muy bien lo que ha depositado en ti, te falta a ti creerlo como Él lo cree.

Escrito por Karla Patricia Zacarías Reinoso

