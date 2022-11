Abran paso a Shai: 42 puntos y canasta ganadora en Washington

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Shai Gilgeous-Alexander sigue siendo uno de los nombres a seguir en este arranque de curso. El base volvió a firmar un partido sensacional en la visita de los Thunder a Washington, en la que fue el gran artífice del triunfo de los suyos por 120-121. De hecho, suya fue la canasta que puso a los visitantes por delante a falta de un segundo, acción con la que culminó una nueva exhibición y dio al conjunto de Daigneault su séptima victoria de la temporada.

Bradley Beal se había encargado unos instantes antes de colocar el 120-118 con un tiro desde media distancia, pero OKC contaba aún 6,7 segundos por jugarse que dieron para mucho. Los Thunder no dudaron en poner el balón en manos de Shai, que, tras un par de botes para ganar espacio sobre Monte Morris, lanzó un triple que heló el Capital One Arena y colocó a OKC al frente con solo 1,9 segundos para el final. De forma similar a lo ocurrido recientemente ante los Bucks, al base no le tembló el pulso y convirtió un triple sensacional en los instantes finales, pero esta vez, en cambio, no hubo faltas absurdas que arruinasen su gesta.

Los Wizards no llegaron siquiera a poder ejecutar un último lanzamiento, pues el saque de banda de Avdija fue tocado por Dort y nunca llegó a su destinatario. Lugentz fue precisamente el principal escudero de SGA a lo largo de la noche, aunque, con 16 tantos, se quedó muy lejos del excepcional rendimiento del base, que empieza a grabar con mucha fuerza su nombre en la lista de grandes candidatos a debutar este año en un All-Star Game.

Washington, por su parte, contó con una anotación bastante más repartida, pues hasta seis de sus hombres lograron terminar con dobles dígitos. De entre ellos, Kristaps Porzingis fue el más destacado con 27 puntos y 9 rebotes, seguido de cerca por los 25 de un Bradley Beal que firmó la gran mayoría de ellos en el último cuarto. En concreto, el escolta sumó 15 tantos en dicho periodo, echándose a los suyos a la espalda y respondiendo a todos los golpes asestados por los visitantes. A todos menos al último.

De esta manera, los capitalinos dejaron escapar un choque en el que llegaron a contar con importantes ventajas en la primera mitad. La máxima diferencia llegó de hecho muy pronto, pues con un 31-14 de salida los de Unseld lograron colocarse 17 arriba, aunque la reacción de los Thunder no tardaría en llegar. No obstante, una vez que estos recuperaron la brecha (37-37), Washington volvió responder con un contundente parcial que les pondría con 16 de ventaja en el marcador, distancia que, de nuevo, volverían a desaprovechar.

Relacionado