Abraham Hazoury quiere que cuando no esté Fundación AIB “siga haciendo el bien”

EL NUEVO DIARIO, LA ALTAGRACIA.- Abraham Hazoury, presidente del Grupo Abrisa, manifestó que el día que él y su equipo de trabajo no estén quieren que la Fundación Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) siga haciendo el bien y profundizando en todos los temas en los que se han comprometido con la presente generación de la provincia La Altagracia.

En el acto de lanzamiento de la Fundación Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) Hazoury dijo que le da mucha satisfacción pensar que el día que no esté digan que “esa fundación fue de un aeropuerto que nunca fue, pero siguió colaborando”.

“Quiero decir que esta fundación y lo que está haciendo se profundizará y todos los que nos estamos comprometiendo aquí pedimos perdón a esta generación por haber permitido que una provincia como esta y sus aledañas, como Hato Mayor y El Seibo estén dentro de las provincias más pobres del país”, expresó.

También, dijo que nunca abandonará el proyecto que parió esta fundación, el cual cuenta con toda la permisología al día, pero ha sido obstaculizado de una manera directa por funcionarios gubernamentales que en algunos casos han rayado en el límite de la “prevaricación”.

“Eso en un primer momento nos molestó mucho y nos pareció defender un monopolio por razones políticas, de colaboración de campaña y eso, no tenía sentido, no tenía aplicación, hemos ido un poco acostumbrando al tema, pero yo que trato de ser un hombre muy consistente y muy insistente no es que piense dejar este tema, yo no lo voy a dejar nunca”, agregó.

