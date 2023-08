Abogan por fiscalización rigurosa de fondos en campaña para garantizar integridad de candidatos  

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y abogado Hatfield Polanco fustigó la cantidad abrumadora de publicidad y propaganda política que caracteriza el proceso preelectoral de la República Dominicana, sin que la Junta Central Electoral (JCE) tome medidas contundentes al respecto.

“Entiendo que la Junta debe fiscalizar el buen manejo de los fondos en la campaña, porque no es posible que nosotros no hagamos la fiscalización en esa parte y después queremos criticar por qué hay una persona que ganó las elecciones con lavado de activos, es que no se corresponde”, indicó.

Esta situación llevó a Polanco a cuestionarse de donde sacan tanto dinero los precandidatos a diversos puestos electivos para invertir en publicidad si entiende que la campaña electoral no es un negocio.

Contenidos relacionados No se ha encontrado ninguno

“Nos tiene hostigados con la publicidad, entonces, ¿de dónde sacan tanto dinero?, ¿por qué invertir tanto dinero si se supone que la campaña no es negocio?, preguntó el comunicador durante la conducción del programa “La República”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

En ese sentido, abogó porque la Junta Central Electoral desempeñe un papel más activo a la hora de garantizar que los candidatos cumplan con los límites con el objetivo de mantener la equidad entre los contendientes.

“La cantidad de publicidad que hay en este país es económicamente insostenible con referente al tope; es decir, no es posible que un candidato haga tan inversión en comparación con otros que no están en las mismas condiciones y la Junta debe velar por eso o va a esperar que pasen las elecciones para decirlo”, pronunció.

Asimismo, indicó que este es el momento adecuado para que el órgano comicial haga valer su autoridad y corrija el desequilibrio que existe en la competencia electoral del país.