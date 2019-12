Abogados van a urnas este sábado en medio de crisis interna; candidato PRM se retiró

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República celebrará este sábado 7 de diciembre elecciones para escoger su nueva directiva para el periodo 2020-2023, en medio de cuestionamientos y vaticinios de que los mismos podrían ser violentos, debido a la falta de acuerdo entre los candidatos y la división interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Sin embargo, el actual presidente, doctor Miguel Surun Hernández afirma que “las expectativas para este proceso son de unidad, que se producirá una real fiesta de democracia, porque son las primeras elecciones del CARD, bajo la nueva Ley 03-19.

Llamó a los abogados a votar para demostrarle a ¡los chantajistas que el 99 % nos comportamos y respetamos las formas, porque el CARD continuará las sendas del gremialismo”.

Mientras, Enrique García, quien debió ser el candidato del PRM, llamó al Ministerio de Educación, a no ceder, prestar sus instalaciones para la celebración “de unos comicios que pueden terminar en violencia”.

“Yo no voy a participar en unas elecciones que son un mamotreto de Surun Hernández”, reitero este jueves, Enrique García, quien aspiraba a la presidencia pero declino “por la crisis internas en el CARD”, dijo Hernández.

Hernández rechazó este jueves “cualquier tipo de intromisión en las decisiones del CARD e intereses de los abogados”.

Según sus datos abogados inscritos para participar este sábado 7 de diciembre hay seis candidatos a la presidencia, 485 personas para ser electos en cargos locales, nacionales; 6 candidatos a plancha nacional.

65 mil abogados tendrán este sábado el derecho a votar, “sin importar si están al día en la cuota o no”. Dijo no sentir temor, ya que no afecta a nadie celebrando estos comicios, exhorto a los que siguen la ideología de los “sillazos” a respetar el proceso.

García: Surun no puede postularse

El doctor Enrique García informó este jueves que la Suprema Corte de Justicia negó sus instalaciones para que el Colegio de Abogados instale centros de votaciones, por primera vez en su historia.

Al hacer un llamado al ministro de Educación, para que no preste los centros educativos, detalló que unas 25 escuelas públicas, las instalaciones del Ministerio de Agricultura de Azua, tres ayuntamientos e igual cantidad de edificios de Gobernación provincial serán usadas para esos comicios.

Enrique García, ex candidato a la presidencia del Card, por el PRM, sostuvo este jueves que según el artículo 16 de la Ley que creó el CARD, 3-19, no le permite actual presidente del Colegio De Abogados, Miguel Surun Hernández, no postularse.

Reitero Surun “no se puede postular ni con la vieja, ni la nueva ley”. También, afirmó que él, no goza del voto de muchos abogados del partido oficial, porque se dividió. Los abogados le han retirado el apoyo, afirmando que en el proceso no hay transparencia.

Dijo García temer que en el proceso del sábado “se llegue a la violencia, porque el, quiere hacer unos comicios a la mala”.

De los 65 mil miembros que tiene registrado el Card, apenas 10 mil ejercen el derecho al voto.

10 miembros del Card forman Comisión Electoral

La Comisión Nacional Electoral (CNE) del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Card, está integrada por Manuel Emilio Galván, presidente; Juan Diego López Moreta, secretario; Olga Pérez Rivera, miembro; Leónte Ramos Marte, miembro; Cesar Omar De La Cruz Mojica, miembro. también por los suplentes Carlos Alberto González Rosario, Fausto Antonio Enríquez Olivo, Zenaida Giron Ortiz, Otaviano Octavis Bartolo y Enrique Amador Angomas.

Dicha comisión fue electa el pasado 8 de junio por el Consejo Nacional del CARD durante la Primera Asamblea en cumplimiento de la Ley 3-19 que crea el CARD.

La Comisión Nacional Electoral del CARD informó que a partir del viernes 1 de noviembre queda abierto el período de campaña a las cinco de la tarde con la entrega del Proyecto del Reglamento Electoral a los candidatos, quienes tendrán un plazo hasta el martes 5 para realizar sus aportes y observaciones.

