Abogados se quejan por obstrucción de parqueos con vehículos retenidos en Operación Discovery

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Abogados de la provincia de Santiago aseguran que la situación que viven en la Procuraduría Fiscal de esa ciudad es caótica, crítica y alarmante.

Los juristas afirman que el órgano ocupó los parqueos con vehículos retenidos en el caso Discovery y que no cuentan con estacionamientos para asistir a las audiencias.

Osiris Reinoso manifestó que el estacionamiento cuenta con la capacidad de más de 300 vehículos y que el Ministerio Público se apoderó sin orden judicial y sin autorización.

“La situación es caótica, había un parqueo que cabían más de 300 vehículos y la Fiscalía se apropió sin orden judicial, sin autorización de nadie, como que esto es mío, como que ellos son dueños del dominio público, de los bienes del dominio público, se apropió de ese parqueo para guardar menos de 50 vehículos, donde ahí caben más de 350 vehículos”, señaló.

En ese mismo orden puntualizó que la situación ha causado un caos debido a que se están viendo en la obligación de estacionarse encima del paso peatonal.

“El parqueo está vacío y cerrado y los abogados no tenemos dónde parquearnos, ahora hay un caos donde todos los vehículos están encima de las aceras, entonces no encontramos dónde parquearnos. Por Dios, que nos devuelvan el parqueo, Fiscalía devuélvenos el parqueo, que no es de ustedes”, exclamó el defensor.

Por su parte Roque Adames expresó, que la presidente del Colegio de Abogados, Mileny López, realizó unos acuerdos para que los abogados tuvieran acceso a los estacionamientos y que el MP los incumplió.

“La situación que se está dando ahora mismo en el parqueo de la Fiscalía de Santiago es crítico, es alarmante donde la presidenta del Colegio de Abogados, licenciada Mileny López, hizo acuerdos para el parqueo, una parte del parqueo fuera para los abogados, estamos llegando tarde a las audiencias, ya que el Ministerio Público se adueñó de eso, el MP está maltratando a los compañeros, colegas abogados, ya que no nos da acceso a parquear los vehículos”, mantuvo.

Mientras que el exprocurador fiscal, Mario Matías, se refirió al caso diciendo “ahora yo te pregunto a ti, si un abogado tiene cuarto para comprar una jepeta de dos millones y un millón y un carro del año, ¿no tiene cuarto para pagar un parqueo y ponerlo en algún sitio? Aquí el 90 % de los vehículos son privados y cogen 2 millones prestados en el banco y pagan casa todo el mundo, entonces deben organizarse los abogados.

Relacionado