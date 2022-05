Abogados opinan padres deben ser menos permisivos con sus hijos y vigilar en qué se involucran

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Varios abogados consultados este jueves, coinciden que es responsabilidad de los padres velar por el desarrollo físico y emocional de sus hijos, así como prevenirles, inculcándoles valores para mantenerlos alejados de situaciones de riesgos, como una violación sexual.

El abogado, Rafael García explicó que los delitos no tienen excusa, la conducta delictiva siempre será eso, pero existen oportunidades y ambientes en los cuales el joven en conflicto con la ley, encuentra un lugar para actuar y esto pasa con las violaciones a menores de edad.

El jurista sostuvo que no es lo mismo que un delincuente no encuentre espacio donde robar, pero hay otro que haya los objetos cómodos para llevárselo, son dos situaciones que se dan, los entornos se crean para que las personas delincan, es lo mismo que pasa con las agresiones y abuso sexual a niños.

“No estoy justificado, pero existe una conducta por parte de los padres y es dejar que los infantes pierdan su identidad y la imagen de niños, adoptan la de un adulto, entonces, ¿qué pasa? Cuando estos depravados se encuentran por ahí y ven a un niño lo agreden sexualmente, hay un abandono de responsabilidad por parte de los padres”, añadió el letrado.

No obstante, dijo que “esto no evidencia, pero tiene mucho que ver, exhorto a los padres preservar la imagen de los niños, desde la conducta del hogar hasta el físico, y ser vigilantes ante ciertas posturas, atuendos, que en realidad no parecen niñas, me voy más lejos, habría que ver el acta de nacimiento para usted saber”.

García, aseguró que los padres han sido los responsables de mutilar esa figura infantil, porque ciertamente los niños no eligen ni compran vestimenta, indicando que hay que determinar, además los espacios.

En su opinión, un niño no tiene facultad para decidir entre una cosa y otra, no puedes caer en el vicio de pretender que tu hijo sea tu padre, por tanto, debes tomar el control, todas las responsabilidades recaen en los padres, el Código del Menor lo establece claramente.

En tanto que, el abogado Norberto Rondón, apuntó que los padres en una violación no es que tengan culpa, salvo a que participen, diferenciando que si son culpables penalmente es por el abandono del menor, es decir, por no tomar el debido cuidado respecto de donde están sus hijos, con quien se juntan.

En ese orden, añadió que “es un motivo penal, pero distinto al de la violación, los jueces toman en cuenta la conducta displicente de muchos padres, otras es una suerte de complicidad por omisión, que si el tipo tiene dinero le ofrecen la muchachita, por la oportunidad de la casita, es parte de la pobreza mental que es más dura que la económica”.

En ese sentido, manifestó que hay padres que, si tienen una hija con bonitos atributos físicos, la ven como una oportunidad para salir de su condición económica y física, es una práctica frecuente en el país “vivimos en una sociedad totalmente deformada y de aduladores, donde los urbanos son los admiradores de los adolescentes”.

De acuerdo al abogado, esto se debe a que la clase dominante en términos políticos ha pretendido mantener subyugada a esa gran población a base de la ignorancia.

¿Por qué no trasciende cuando un joven de Guachipita se gradúa con los mayores honores con una beca?, no es novedad, porque lo que vende es el nombrado Rochy RD, El Alfa, entre otros”, se preguntó Rondón.

De su lado, el también jurista Radhamés Acevedo De León, se mostró partidario de que parte del problema está en la prevención, expresando que los padres deberían de ser más cuidadosos con sus hijos para que estos no sean abusados ni físicamente ni sexualmente, deben ser guardianes.

Amplió “que un padre que venda a su hija es doblemente criminal, no solo porque esté faltando a ese compromiso que tienen para con su hijo, sino a la familia, y que el ser que está para defenderlos se convierte en el enemigo número uno, en el plano legal, se estudia la circunstancia de cómo sucedieron los hechos”.

Finalmente, José Augusto Hernández, planteó que es penoso ver escenarios donde los padres cometen violaciones sexuales contra sus hijos o que permiten que otras personas lo hagan.

A su juicio, explicó que legalmente los padres tienen con sus hijos un deber de guarda y esto está contemplado en el Código del Menor, una madre que pone en una situación de riesgo donde sea maltratado física o mentalmente a su vástago, es sancionado por la ley.

