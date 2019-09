(VIDEO) Abogados imputados caso Odebrecht amenazan con renunciar ante presunto atropello de sus derechos

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Al inicio de la cuarta audiencia del juicio de fondo del caso Odebrecht se produjo el primer incidente entre la defensa de los imputados y el pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Las defensas técnicas de los seis acusados de soborno por la Odebrecht se quejaron este jueves de la forma como, según ellos, está llevando el proceso el presidente del órgano judicial, Luis Henry Molina Peña. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do