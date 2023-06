Abogados dicen Ministerio Público oculta querella procesada varias veces en contra de Adam Cáceres

EL NUEVO DIARIO SANTO DOMINGO.- La barra de defensa de Adam Cáceres, denunciaron que el Ministerio Publico ocultó y procesó varias veces una querella interpuesta el 29 de octubre de 2021 en contra de su defendido.

Mediante una carta, enviada al director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado, afirmaron que Cáceres se enteró, por pura casualidad de que ahora pesará en su contra otra acusación “Una «nueva» acusación”.

Igualmente, indicaron que, la querella es nueva solo para el acusado ya que todos los medios que podían presentarse en relación con su admisibilidad habían sido discutidos y decididos judicialmente sin habérsele siquiera advertido sobre su mera existencia.

Asimismo, alegaron que se están violando el principio de igualdad ante la ley; violación al artículo 8.2.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; violación al principio de formulación precisa de cargos; violación al principio de única persecución, entre otras.

A continuación, carta íntegra:

Asunto: Alerta.

Distinguido señor Maldonado:

Luego de extenderle nuestros cordiales saludos, tenemos a bien dirigirnos a usted con la esperanza de que pueda prestársele la atención debida, a los temas que serán tratados en la presente misiva. Entendemos, que la prolongación en el tiempo del panorama que será denunciado ocasionará -si no lo ha hecho ya-, daños irreversibles sobre nuestro sistema de Justicia.

Para ilustrar la situación planteada, partiremos del caso que nos ocupa como abogados del ciudadano Adán Benoni Cáceres Silvestre, sometido a un proceso penal promovido por nuestro aclamado y vitoreado Ministerio Público. Con fines pedagógicos, en lo adelante sólo nos referiremos a nuestro representado como el «ciudadano»

A lo largo de este proceso, hemos denunciado un sinfín de irregularidades que han tenido lugar desde sus inicios, y sobre las cuales hemos ido realizando los planteamientos que entendemos correspondientes ante los tribunales apoderados. Actualmente nos encontramos en la recta final de la fase preliminar, momento en el cual dicho ciudadano ya ha agotado su oportunidad, para presentar todos los medios de defensa que entendía de lugar, para responder a la acusación que el Ministerio Público había comunicado como el resultado de sus años de investigación en contra del ciudadano en cuestión.

Es en este escenario que el ciudadano se entera, por pura casualidad, que ahora pesará en su contra, además, otra acusación. Una «nueva» acusación. Esto ocurre a mediados de abril del presente año, unos seis meses después de que el ciudadano había sido conminado a presentar todos los reproches y oposiciones que pudiera tener frente a la única acusación de la que debía defenderse. Pero al mismo tiempo se entera de que, de manera insólita, esta «nueva» acusación sólo es novedosa para él. Ya todos los medios que podían presentarse en relación con su admisibilidad habían sido discutidos y decididos judicialmente sin habérsele siquiera advertido sobre su mera existencia.

Esta «nueva» acusación, presentada por una entidad no gubernamental denominada «Fundación Alfredo Nobel, Inc.», había nacido de una querella presentada en contra del ciudadano, el 29 de octubre de 2021. Esta querella había sido recibida y evaluada por el Ministerio Público, quien, a saber con qué o cuáles propósitos, la mantuvo en total secreto, ignorando incluso la obligación que tenía de pronunciarse sobre su admisibilidad. Un año después, el 28 de noviembre de 2022, esta querella se transforma en una acusación particular. Y es el 28 de marzo de este año, cuando esta acusación particular es declarada admisible por una Corte de apelación, y se ordena su introducción dentro del proceso iniciado por el Ministerio Público. Recuerde usted que en este referido proceso, ya el ciudadano había agotado su oportunidad de presentar cualquier medio de defensa.

Para que esto sucediera, entre el 21 de octubre de 2021 y el 10 de abril de 2023, tuvieron lugar algunas de las más impensables muestras de desprecio a los derechos fundamentales de un ciudadano por parte del Estado. Se presenta una querella en contra de un ciudadano, y el Ministerio Público decide mantenerla en secreto por más de un año. Esta querella se transforma en una acusación particular, con nuevas imputaciones en contra del mismo ciudadano, nuevas pruebas y tipos penales distintos a los que el Ministerio Público había incluido en la suya. Esto tampoco es comunicado al ciudadano. Luego, la admisibilidad de esta acusación se discute en unas audiencias a las que tampoco se invitó al ciudadano contra el cual se opone dicha actuación, y un tribunal decide sobre ello en su ausencia.

Posteriormente, la discusión es llevada ante una Corte de apelación que decide admitir la acusación, instancia en que tampoco se citó al ciudadano. Y, finalmente, el 10 de abril, llega a las manos del indicado ciudadano una sentencia que contiene, en suma, dos cosas: 1) un relato cronológico de todas las etapas por las que esta nueva acusación interpuesta en su contra había transcurrido sin su participación; y 2) la noticia de que este ciudadano ya nada podía hacer frente a la realidad de que estas nuevas imputaciones ahora pesaban en su contra, sin que exista posibilidad de oposición o réplica alguna. Tiene que chuparse ese cajuil.

Entre todas las consecuencias que esta practica irregular, fraudulenta y desdeñosa genera para el ciudadano, tenemos una violación a su derecho de defensa; al principio de Patre todas las consecuencias que esta práctica irregular, fraudulenta y desdeñosa genera congruencia del proceso penal, que exige coincidencia entre la acusación y la decisión; violación al principio de igualdad ante la ley; violación al artículo 8.2.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; violación al principio de formulación precisa de cargos; violación al principio de única persecución; violación al artículo 95 sobre derechos del imputado; entre otras más. Con estas actuaciones irregulares, consiguieron que el imputado, cuyo tiempo y recursos procesales son limitados, concentrare sus esfuerzos y su estrategia de defensa en una de las acusaciones, desatendiendo la otra, sin tener certeza de cuál de las dos podría dar lugar a un auto de apertura a juicio.

Tras este descubrimiento, la defensa del ciudadano intentó advertir al tribunal sobre los peligros de continuar con el proceso como si nada hubiera ocurrido, ignorando el hecho de que por meses esta otra acusación fue manejada a espaldas del imputado y su defensa técnica. En este sentido hicimos varias peticiones. Solicitamos formalmente el reinicio de la audiencia preliminar a fin de articular, aunque fuera precariamente, una defensa correcta.

Propusimos la separación del ciudadano del resto de los imputados, a fin de que el proceso seguido en su contra pueda llevarse con respeto a los derechos fundamentales del acusado, sin provocar dilaciones que afecten a los demás imputados. Ambas fueron desestimadas

A pesar de todos nuestros esfuerzos por lograr que se respeten los derechos fundamentales del ciudadano, fuimos constreñidos a enfrentar dos formulaciones de cargos distintas, sin que al ciudadano se le haya respetado el derecho a ser informado previa y detalladamente de las imputaciones o acusaciones formuladas en su contra. En nuestra oportunidad para verbalizar los medios de defensa que habíamos presentado, como defensa del ciudadano desamparado, no tuvimos más que denunciar al tribunal las maneras en que, a través de estos trámites subrepticios, el Ministerio Público había violentado el debido proceso, especialmente su obligación de informar de inmediato a todo imputado sobre las actuaciones dirigidas en su contra. Obligación que es establecida por los textos que rigen el proceso penal, sin embargo, por casos como el que nos ocupa, el Tribunal Constitucional se vio en la obligación de refrendar, por medio de su sentencia en su sentencia TC/0303/18 de fecha 31 de agosto de 2018.

Para entender por qué esto es un problema que va más allá del caso en que hemos tenido el honor de participar, el término «ciudadano» juega un papel fundamental. Basta con entender que el ciudadano víctima de la situación que hemos planteado, goza de los mismos derechos, y el Estado le debe las mismas garantías que le debe al ciudadano que lee esta carta. O bien, basta con entender que los mismos atropellos y violaciones que el Estado, en persona del Ministerio Público, lleva a cabo en contra de unos ciudadanos hoy; serán los mismos atropellos y violaciones que promoverá contra otros ciudadanos mañana

Previamente, anunciamos que este accionar tendría consecuencias gravosas para nuestro sistema de justicia, sin embargo, el alcance de la problemática abarca todos los escenarios en que exista alguna intervención del Estado a través de sus organismos y sus funcionarios.

El Ministerio Público es el Estado. Sus representantes son funcionarios, aunque no estén regulados por la Ley de Función Pública, sino por su ley orgánica. Cada vez que permitimos a los representantes del Estado, cuya función esencial no es otra que garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, tener la opción de irrespetar estos mandatos constitucionales cuando lo consideren conveniente, estamos aportando nuestro granito de arena para la sepultura de nuestro Estado de derecho.

Le invitamos, si lo considera útil y menester, a no conformarse con nuestras disquisiciones.

Como avanzamos, entendemos que nuestras denuncias y preocupaciones deberían ser de interés público, en tanto concierne a todos los ciudadanos. En este sentido, tanto usted como el medio de comunicación que representa, cuentan con nuestro beneplácito no sólo para la difusión de la presente misiva, sino también para la publicación de posibles consultas, opiniones y análisis que sea de su interés obtener por parte de profesionales del derecho, sobre las situaciones planteadas.

Sin más que agregar, se despiden,

Atentamente,

Cristian A. Martínez C.

Romer Jiménez

Abogados del ciudadano Adán Benoni Cáceres Silvestre.-

Recibido por:

