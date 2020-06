Abogados de Miguel Sanó niegan vinculación del pelotero a supuesta agresión física

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los abogados del pelotero Miguel Sanó negaron que el jugador de los Mellizos de Minnesota tenga alguna vinculación con un supuesto secuestro o intento de homicidio contra el llamado Raudy Omar Sánchez de la Cruz.

Los abogados Federico Basilio y Fernando Aponte hablaron en rueda de prensa este jueves en el Centro Comunal Villa Progreso, de San Pedro de Macorís, junto a Aura Polanco y Cristina Echevarría, madres de los menores que fueron violados por supuestamente Sánchez de la Cruz y otro menor, que por ley se omite su nombre.

Tanto Basilio como Aponte negaron las versiones del abogado de la otra parte, Odalís Ramos, quien según ellos busca extorsionar a Sanó.

Explicaron que Sanó no tuvo nada que ver en los actos de violencia física al momento del apresamiento de los supuestos violadores de los menores de 13 y 9 años como publicó en diversos medios de comunicación el abogado y actual regidor del PLD, Odalís Ramos.

Aseguran que el abogado está causando daños morales y psicológicos a los menores involucrados con sus declaraciones.

“Las declaraciones de Odalís Ramos fueron malsanas y malintencionadas, no sólo para tratar de dañar la reputación del pelotero Miguel Sanó, sino que éstas han hecho un gran daño a las madres de los menores, a los familiares, y de manera directa a los menores afectados en este hecho tan denigrante”, observó Aponte.

Lo propio indicaron Polanco y Echevarría, quienes desmintieron lo que dijo Ramos, ya que una de ellas (Echevarría) estaba presente cuando fueron arrestados a los supuestos violadores y que según el testimonio de la afectada, testigo y querellante, Miguel Sanó no se encontraba en el lugar de los hechos al momento del apresamiento.

Las madres de los menores en medio de llantos afirmaron que han tenido que enviar a sus hijos a otros lugares, ya que los mismos son objeto de burlas por parte de las personas que le conocen, y que se vieron en la obligación de tener que dar estas declaraciones públicas porque el abogado Odalís Ramos divulgó el hecho, violando el derecho a la intimidad, privacidad y dignidad.

“Migue Sanó no tiene que ver en esto. No estuvo ni ha estado involucrado con el caso, lo que pasa es que el abogado Odalís Ramos ha querido inculparlo porque él tiene dinero, no habla de nosotras porque no tenemos, como Miguel Sanó tiene entonces, él lo involucra”, reveló Echevarría.

“Sanó lo quiere, es su hermano, pero no tiene vinculación alguna con este caso”, agregó la madrastra del pelotero de Minnesota, acongojada.

Por su parte, Polanco, quien también denunció la violación de su hijo de 13 años, dijo que espera justicia. Dijo que llevó a su hijo a casa de una cuñada (no dijo el nombre), en Barrio Lindo, donde supuestamente su hijo fue violado.

Aponte, Basilio y las madres de los menores dijeron que llegarán a todas las instancias para que se haga justicia.

Raudy Omar Sánchez de la Cruz, uno de los implicados del caso está preso en la fiscalía de San Pedro de Macorís. Este viernes a las 11 tendrá audiencia. El otro implicado que es menor está siendo investigado por el tribunal de menor de esa provincia.

Miguel Sanó fue citado para el día 25 de este mes ante la fiscalía de San Pedro de Macorís. La primera audiencia fue el 16, pero el pelotero no fue, porque según contó a este medio la cita le llegó tarde.

Contactado por El Nuevo Diario vía telefónica la noche del martes, Miguel Sanó negó haber secuestrado a Raudy Omar Sánchez de la Cruz y que el abogado Odalís Ramos le está siendo daños.

“El señor Odalís Ramos me hizo daño con ese vídeo, por lo que yo lo voy a demandar por 30 millones por daños a mi imagen. Yo lo que soy es pelotero, no secuestrador, ni asesino, soy un profesional como él”, acota. “Esas acusaciones contra mi persona son muy graves”, indicó.

Miguel Sanó llegó a un acuerdo con los Minnesota Twins en enero para una extensión de contrato por tres temporadas.

La extensión, que incluye una opción del equipo para la temporada 2023 y que comprará los primeros dos años de elegibilidad a la agencia libre del jugador, es por $30 millones, $27 millones en los primeros tres años y $3 millones en una opción para el cuarto año.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

WILLIAMAISH@GMAIL.COM

Anuncios

Relacionado