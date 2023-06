Abogados de José Ramón Peralta esperan prevalezca justicia sin presiones mediáticas ni políticas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Los abogados que representan a José Ramón Peralta expresaron su esperanza de que en el caso que se le sigue en los tribunales la justicia prevalezca y sea capaz de actuar de acuerdo a las leyes, sin influencias mediáticas ni políticas.

Santiago Rodríguez, Chanel Liranzo y Emely Rodríguez afirmaron que nadie está más interesado en que reluzca la verdad que la familia Peralta Abreu, “la cual se ha visto envuelta en este proceso sin necesidad”.

Las declaraciones de los juristas se produjeron luego de que la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva que había sido impuesta a José Ramón Peralta.

Respetan la decisión

“Respetamos esta decisión, pero no podemos compartirla de ninguna manera, porque desde el punto de vista del derecho vigente, no hay razones jurídicas que la justifiquen. Al contrario, no habiendo ni una sola prueba en contra de nuestro representado, dentro del marco normativo vigente lo que aplicaría es la libertad pura y simple”, expresaron.

La lucha contra la corrupción es esencial para construir una cultura de transparencia y el Estado de derecho en nuestra sociedad, agregaron, pero este proceso implica a José Ramón Peralta injustamente y sin una sola evidencia concreta.

Indicaron que, para todos los funcionarios públicos, rendir cuentas es un deber inevitable, “pero la presunción de inocencia y el respeto al buen nombre es un derecho fundamental de cada dominicano”.

Precisaron que su defendido valora su responsabilidad de rendir cuentas al país y que lo asume con profunda seriedad, no solo porque así lo manda la ley, sino porque, además, viene de una tradición familiar forjada en la honestidad, la responsabilidad y el sentido del deber.

“Nadie está más interesado en que reluzca la verdad que la familia Peralta Abreu, que se ha visto envuelta en este proceso sin necesidad. Sin pruebas, no debería haber acusación. Tan sencillo como eso. El señor Peralta se siente muy agradecido de todas las muestras de solidaridad que ha recibido y confía en que la justicia prevalezca y sea capaz de actuar de acuerdo a las leyes dominicanas, sin influencias mediáticas ni políticas”, dijo los abogados.

