Abogados de Jean Alain desmienten protegiera a “El Abusador”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los abogados de Jean Alain Rodríguez, exprocurador general de la República, desmintieron protección alguna al narco César Emilio Peralta, con fundamentos de que fue precisamente durante su posición que se desmanteló la red que dirigía “El Abusador”.

Añaden que los actuales miembros del Ministerio Público eran parte del equipo de la Procuraduría y no se refirieron en nada “hasta ese momento”. “De igual manera, la fiscalía general de Colombia reconoció públicamente su agradecimiento a las gestiones realizadas por el ex procurador en la captura del capo”, dijo Carlos Balcácer, abogado del exprocurador dominicano.

A través de un documento de prensa, la defensa de Jean Alain Rodríguez considera que su cliente sale fortalecido “con este tipo de situaciones”, en referencia a la investigación de Ed Davis, pasado comisionado de policía de Boston, que determinó que el pelotero David Ortiz fue mandado a asesinar por César Emilio Peralta.

Carlos Bálcacer señaló que Jean Alain se relanza de manos de la verdad y que si el Ministerio Público sigue acusando a los 12 imputados que guardan prisión es porque es un espaldarazo a la investigación que realizó Rodríguez.

El abogado dijo que conversó la tarde del domingo con el exprocurador, quien le facilitó la información de que David Ortiz había respaldado los resultados de la investigación local con declaraciones en la prensa.

“La mejor opinión del Ministerio Público es que no hay nuevo bajo el sol del caso David Ortiz, ni lo habrá tampoco, no lo va a ver. Incluso si leen las declaraciones que da este irresponsable (Ed Davis) que no se saben las razones (del atentado)”, dijo Bálcacer en rueda de prensa en su residencia esta tarde.

El abogado también se refirió al diario Boston Globe, que publicó la información con los resultados de la investigación privada del caso de Ortiz, al señalar que se trataba de un periódico de quinta categoría.

“Jean Alain no era investigador como tampoco lo es la actual procuradora. A él le lleva un informe el que era jefe de la Policía y el actual fiscal de Santo Domingo Este, Milciades Guzmán, informe que a la fecha de hoy la PGR lo refrenda y endosa”, señaló el abogado.

Relacionado