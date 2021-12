Abogados consideran Miriam Germán debería ser el “Personaje del Año 2021”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La procuradora general de la República, Mirian German Brito, debería ser declarada “Personajes del Año”, de acuerdo a opiniones de varios abogados, a quienes se les preguntó si la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, y el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, deberían ostentar ese reconocimiento.

El jurista Francisco Álvarez sostuvo que el Ministerio Público con su política criminal, “como institución ha tenido una importancia increíble en el 2021, pero si me preguntan, yo creo que doña Miriam, que es quien realmente ha logrado todas las conquistas, podría ser una mejor opción para representar a todos”.

La pregunta que END hizo a los togados fue “¿En materia judicial este 2021 se podría calificar Wilson Camacho y Yeni Berenice como los personajes del año?”, y las respuestas fueron diversas, recayendo sobre Germán Brito.

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, expresó que “nunca, nunca el MP había desarrollado una estrategia sobre la base de sus iniciativas, y eso toda la sociedad lo reconoce. La sociedad percibe en la cúpula un compromiso y comienzan a reconocerlo organismos internacionales. La realidad es que el trabajo que han venido desarrollando cuenta con la aprobación de la mayoría del pueblo. Esa es la democracia, todas estas acciones fortalecen al sistema de justicia”.

“Son dos miembros del MP serios, preparados y arriesgados en busca de la verdad”, sostuvo la abogada Ingrid Hidalgo, al referirse a Camacho y a Reynoso.

El exprocurador Víctor Céspedes, sostuvo que “la honorabilidad de la Procuraduría General de la República está sustentada en la cabeza de Miriam Germán. A quien el país respeta y admira es a doña Miriam”.

De su lado, José López Hilario opina que el Personaje del Año debe ser German Brito, y como segunda opción Yenni Berenice.

Domingo Rojas Nina considera que “lo más justo es que debería ser Miriam Germán Brito”.

Gisselle, Tania y Gisel deberían ser las Personajes del Año

Carlos Salcedo respondió de forma escueta, “tengo muchas consideraciones por Yeni Berenice y por Camacho, y su equipo, sobre todo a los que están visibles. Sé que han hecho un trabajo importante, que tienen condiciones sobradas bien entrenados en lo que hacen y representan dignamente al MP”.

“Pero no pueden ser Personajes del Año del Sistema de Justicia porque en el caso de Giselle Méndez, Tania Yunes y Gisel Naranjo, juezas del Primer Tribunal Colegiado, que han conocido casos importantes como el Odebrecht, que pudiéramos estar de acuerdo o no con la sentencia, pero esas juezas no se prestaron a presiones sociales”, agregó.

Continuó diciendo “y al mismo tiempo a esa prensa paralela a la que se someten muchos jueces, juezas en RD para evitar cuestionamiento y desdiciendo lo que es el principio de imparcialidad de los jueces. De haber parido una decisión de la naturaleza que parieron con descargos motivados en contra de la marea pública, enconos o manipulaciones hechas por el MP, del cual participó Wilson Camacho al momento de la elaboración y litigación de la acusación del proceso, no puede ser personaje del año, al contrario, en el caso Anti Pulpo y demás casos el reclamo que hay es la constante violación a la ley que le sirve de base para sus investigaciones, que le dice a ellos que en el proceso de instrucción la fase de preparación es pública para la parte del proceso, es decir que la acusación debe ser conocida por el imputado”.

Dijo que “lo que están haciendo es sorprender con una acusación al imputado para que tengan que responder en diez días a lo que a ellos les toma un año. Y eso no puede ser calificado como un acto glorioso del MP. Es una afrenta, esas juezas si deben ser personajes del Año”.

El presidente de Asociación de Lucha contra la Corrupción (ADOCCO), Julio César de la Rosa, entiende que debían ser los tres “Wilson, Miriam y Yenni”.

Juan Esteban Pérez: “Entiendo que si pero del órgano persecutor, específicamente”.

“Yo creo que es un tema más farandulero que otra cosa, creo no merecen ser designarlos personajes del año.”, manifestó Carlos Balcácer.

Leydi Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana, informó que este 15 de diciembre “estaremos presentando nuestro balance y haremos un reconocimiento a los procuradores Camacho y Berenice Reynoso”.

