Abogado y comunicador asegura sociedad vive doble moral

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y comunicador Bernabé Cruz, aseguró que la sociedad dominicana vive una doble moral al referirse a los acasos de mujeres cazafortunas.

Cruz dijo que en múltiples casos mujeres asesoradas por abogados depravados y expertos en la materia, persiguen a hombres con dinero para luego buscar la forma de demandar.

Asimismo, consideró lamentable el hecho en que se vio envuelto en el caso de supuesta relación amorosa de Wander Franco con una menor de 14 años, causando revuelo en la sociedad.

El comentarista emitió sus opiniones sobre este y otros temas de interés, al participar en el programa que conduce “Politizando”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

En ese sentido, explicó que la práctica es vieja y obedece al deterioro moral que ha alcanzado la sociedad en los últimos años, en la que participan jóvenes menores de edad.

“Por lo que he visto en la opinión pública, no se trata de que un joven agarró a una joven y la violó. Todos sabemos que así se tipifica en la Ley sobre el Código del Menor, al no tener la menor facultad para dar el consentimiento, se entiende que ha sido una violación”, sostuvo.

Sin embargo, llamó a revisar la ley al entender que hay casos debatidos en la sociedad y de jóvenes que incluso han tenido hijos y de repente se meten con alguien con la intención de sacarle dinero con asesoría, en una práctica delincuencial.

Además de Franco, se recuerda los casos de Luis Polonia, Julio Valdez, Carlos Pérez y Juan Encarnación, quienes fueron acusados de supuesto intento de violación contra menores de edad.