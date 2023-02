Abogado: si los dominicanos no son prioridad de Abinader, que no aspire a seguir

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Miguel Almánzar consideró que el proyecto de ley orgánica integral de prevención, atención, persecución, sanción y reparación para la erradicación de la violencia contra las mujeres que sometió al Congreso el Poder Ejecutivo, mostraría que el actual Gobierno está dando mayor importancia a lo que dicen los organismos internacionales que a lo que quiere la población dominicana.

Sostuvo que este proyecto ley, de aprobarse, obligará al pueblo dominicano a pagar privilegios que el mismo no tendría para los inmigrantes y sus familias, por lo que dijo que si los dominicanos no son la prioridad del presidente Luis Abinader, que no aspire nueva vez a la Presidencia.

“Si usted tiene un problema de salud tiene que bandeárselas con el seguro público o pagar una prima abusiva para tener acceso a un seguro privado, pero eso no es lo que va a pasar con las migrantes ilegales, nosotros le vamos a pagar el acceso a la salud, a la educación, a un trabajo digno y lo único que ellas tienen que hacer es decir: estoy enfrentando un acto de violencia, ni siquiera hay que hacer una investigación”, expuso.

Almánzar emitió sus comentarios junto a la activista provida Damaris Patrocinio, en el programa “Aquí Hablamos Claro”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Señaló que el proyecto en su artículo 77, establece garantías procesales para las víctimas de violencia de género, sin embargo, consideró que la definición de víctimas de violencia de género es sumamente general y subjetiva.

Dijo que estas víctimas, además de tener acceso a la justicia de forma gratuita, tendrán un interprete de acuerdo a la nacionalidad, el idioma o la situación de discapacidad en la que se encuentre y asimismo, se le deberá respetar su orientación sexual, “una cosa que no está contemplada ni en nuestra Constitución ni en nuestro Código Penal”.

“Si una inmigrante de nacionalidad haitiana, venezolana u otra, entra al territorio de manera ilegal y aquí hace una denuncia de que enfrenta actos de violencia, un término sumamente general, ya nosotros como Estados vamos a estar obligados a protegerla legalmente y no deportarla, no importa si ella entró de manera ilegal y no es solamente a ella, como establece el acápite H todo ese servicio será excesivo a sus hijas e hijos”, sumó.

Asimismo, expuso que la ley establece obligaciones para distintas instituciones del Estado, a fin de que las inmigrantes que hayan denunciado enfrentar actos de violencia tengan todos los servicios que se deben garantizar a los dominicanos, tales como educación, salud, trabajo, entre otros.

En ese orden, Almánzar aseguró que este proyecto de ley fomenta una traición directa al pueblo dominicano, porque en vez del Poder Ejecutivo trabajar para garantizar derechos a la ciudadanía dominicana que lo eligió, está sometiendo iniciativas para proteger a los migrantes ilegales.

En ese orden, hizo un llamado al presidente Abinader y a los legisladores del país para que pongan en primer lugar a los dominicanos, en lugar de migrantes ilegales o intereses de organismos internacionales.

Relacionado