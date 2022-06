(VIDEO) Abogado quiere que cancelen todos los fiscales de medio ambiente: son “inoperantes”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Winston Vásquez Valera, presidente del Movimiento Cívico Tiempo Verde, le solicitó al Gobierno la cancelación definitiva de todos los fiscales que dirigen los departamentos de Medio Ambiente en las fiscalías del país.

El abogado apuntó que las fiscalías son “inoperantes debido a que no combaten el crimen al medio ambiente”.

“Es un poco fuerte, pero lo voy a expresar. El cierre definitivo donde hay Fiscalía de medio ambiente. Razones: no trabajan, son inoperantes y les falta entendimiento para combatir el crimen”.

El jurista denunció el tema de las instalaciones de las plantas de gas, empresas mineras, el desmonte forestal, las irregularidades en el pico Diego de Ocampo y la cordillera septentrional.

“Hay empresarios que están comprando en el pico Diego de Ocampo. Hay empresarios que están comprando en la cordillera septentrional. Entonces, ¿qué nosotros queremos? Que el país entienda que los fiscales de medio ambiente no trabajan, el país no conoce los fiscales de medio ambiente, porque son fiscales de cortinas, son fiscales de aire, no salen a fuera. Entonces el país quiere fiscales que combatan el crimen medioambiental”, manifestó Vásquez.-

