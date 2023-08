Abogado Leonardo Suero propone JCE retire vallas con los fondos de los partidos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y comunicador Leonardo Suero propuso a la Junta Central Electoral (JCE) retirar con los fondos de los partidos políticos las vallas publicitarias.

Sostuvo que el órgano comicial puede contratar una empresa que retire la propaganda política de las calles y multar a las organizaciones partidarias, descontando de la contribución económica que le brinda el Estado el pago de ese servicio.

Asimismo, sugirió a la JCE declarar inadmisible las precandidaturas de quienes no se abstengan de realizar actos políticos al aire libre y propagandas de candidaturas, hasta que inicie oficialmente el periodo de campaña.

“Partido que no desmonte la publicidad, partido que no recibe fondos y la Junta puede ahorrarse el derecho de con esos fondos, buscar empresas que desmonte la publicidad y pagarle de los fondos que van a recibir los partidos y declarar inadmisible la candidatura las candidaturas de los precandidatos que no quiten las vallas, ni los afiches y anden con carros pintados con colores y caras de los políticos, porque este no es el momento de eso”, comentó.

Suero emitió sus valoraciones durante la conducción del programa “Políticas Nuevas”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).



El abogado argumentó que la Junta Central Electoral debe «ponerse los pantalones», porque ningún partido la respetará si no toma medidas contundentes luego de emplazarlos.

Respecto a las críticas por la ausencia de sanciones, pese a que las tempranas propagandas de los partidos políticos han arropado las calles del país, el comunicador expuso que es mejor “tomar acción tarde, que nunca”.

