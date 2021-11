Abogado lamenta trato hacia coronel Pérez Núñez en Operación Coral 5G; tilda su arresto como “terrorismo judicial”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Zacarías Payano, abogado del coronel Erasmo Pérez Núñez, lamentó este jueves que su defendido haya sido tratado como un “vulgar delincuente” cuando fue arrestado anoche por el Ministerio Público en la Operación Coral 5G.

“Me siento muy mal porque él fue tratado como un vulgar delincuente, el fiscal con una arrogancia, propia de los necios y no permitió que su abogado defensor, pudiera conversar ni saber hacia dónde los trasladaban”, manifestó.

Durante una entrevista a su salida del Ministerio Público, Payano narró que el allanamiento inició a las 10 de la noche del miércoles y que concluyó a las 12:47 de madrugada de este jueves, y que cuando Pérez Núñez le notificó del hecho, se apersonó en la casa y como su representante legal se lo entregó al fiscal a cargo de arresto con “destino desconocido”.

Payano, calificó el arresto como irregular y criticó que el fiscal a cargo no se haya identificado.

De igual forma, destacó que su defendido ya había sido interrogado y que siempre se ha mostrado disponible para acudir a los citatorios, por lo que observó el allanamiento como algo innecesario.

“Para qué tanto bulto, para qué tanta arbitrariedad, todo parece indicar que vivimos en un terrorismo judicial, lamentablemente”, expresó.

Asimismo, criticó que el fiscal a cargo del arresto del coronel no sólo, no se identificó, sino que también no respondía a sus cuestionamientos.

“La verdad me sentí impotente, igual que una basura, porque eso es un abogado en este país, así trata la autoridad al abogado que está facultado por el Poder Ejecutivo a ejercer la profesión de abogado y a respetar el Estado de derecho, que supuestamente se vive en la República Dominicana, que eso es una quimera, aquí no hay verdadero Estado de derecho ”, puntualizó.

El Ministerio Público arrestó anoche a varios oficiales activos de distintos cuerpos castrenses, incluyendo a tres con el rango de general, contra los que tiene pruebas de su participación en una red de corrupción administrativa desmantelada con la llamada Operación Coral 5G.

Durante los 49 allanamientos realizados en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega , apresaron al general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), Juan Carlos Torres Robiou; el general Julio Camilo De Los Santos Viola, también de la FAD, y el general Boanerges Reyes Batista, del Ejército de República Dominicana; al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón; a los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo; a Erasmo Roger Pérez Núñez; así como al cabo Jehohanan L. Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle.

Relacionado