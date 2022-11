Abogado Jesús Colón plantea agentes Digesett trabajen tres turnos de 8 horas rotativas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y político Jesús Colón sostuvo que la delincuencia en el país debe ser enfrentada de manera integral y hay distintas medidas que se pueden aplicar de forma simultánea para ir reduciendo los niveles de criminalidad como mantener operando los agentes de tránsito 24 horas.

En ese sentido, planteó que los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) trabajen turnos de 8 horas de forma rotativa, porque no es posible que ese personal labore hasta las 6:00 de la tarde y que a partir de ese momento las calles se conviertan en “tierra de nadie”.

“Cuando dan las 7:00 de la noche eso es tierra de nadie, se van en rojo en los semáforos, no respetan horas, no respetan señales, no respetan nada, entonces tiene que haber un personal que labore 24 horas en esa institución”, consideró.

Colón emitió sus comentarios junto a la doctora Anny Mambrú, en el programa “Comentario Estratégico”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“No es posible que dos personas se desplacen en una motocicleta sin casco, sin seguro, sin placa y muchas veces sin un solo bombillo que tú puedas determinar que lo que viene ahí es una motocicleta, entonces la Digesett debe de intervenir eso”, sumó.

Estimó que si es necesario dar más recursos esa institución del Estado se debe hacer y que así los agentes trabajen tres turnos de 8 horas cada uno de forma rotativa, con incentivos para aquellos que laboren de madrugada y se les garantice todos los niveles de seguridad que se necesite, pero que haya siempre una presencia policial

“Aquí las personas no pueden circular como ellos quieran, nosotros vimos el video donde mataron ese ciudadano haitiano que sale de madrugada para ir al mercado para comprar lo que va a vender y ese vehículo a una altísima velocidad lo impactó y lo mató fulminantemente, entonces cuáles son los niveles de controles”, cuestionó.

