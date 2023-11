Abogado Jesús Colón denuncia precariedad en la Defensa Civil de Santo Domingo Este

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y comunicador Jesús Colón denunció las condiciones precarias en que opera la Defensa Civil en Santo Domingo Este, resaltando la falta de recursos esenciales para realizar su labor de rescate y atención en situaciones de emergencia.

“La Defensa Civil trabaja en Santo Domingo Este con tal nivel de precariedad, que eso da pena, no tiene una planta eléctrica, no tiene inversor, no tiene ningún tipo de condiciones, vehículos no tienen, tienen apenas una ambulancia, pero no tienen vehículos para ellos desplazarse”, expresó.

El profesional se expresó en estos términos mientras analizaba el acontecer nacional junto a la doctora Anny Mambrú en el programa “Comentario Estratégico”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Colón reconoció el sacrificio que realiza cada uno de estos voluntarios que no dudan en poner en riesgo sus vidas, a pesar de no poseer las condiciones adecuadas para realizar su importante labor.

“Esos muchachos que son voluntarios todos y yo felicito al encargado, tengo entendido que es el señor Solís, lo felicito a él y a todo el personal, que son voluntarios y que no se le paga un peso y salen ellos a arriesgar su vida para rescatar y salvar a otros y yo viví los niveles de precariedad con los que ellos trabajan y la entrega con la que ellos lo hacen”, comentó.

En ese aspecto, subrayó la necesidad de inversiones y mejoras que permitan a estos héroes locales continuar desempeñando su vital papel en la comunidad con los recursos adecuados.

“Esos son héroes que nosotros tenemos en Santo Domingo Este y tienen que llegar el momento donde se le dé el valor que ellos tienen y donde la labor que ellos hacen sea reconocida. Porque lamentablemente las condiciones en que ellos trabajan”, expuso.