Abogado Jean Cristofer: Inclusión de domésticas a Seguridad Social es asunto de humanidad

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El abogado y comunicador Jean Cristofer Pérez valoró como positiva y muy justa la decisión del Ministerio de Trabajo de emitir resolución que regularice el trabajo doméstico en el país; y que a su vez, los trabajadores de esta clase puedan acceder al Sistema de Seguridad social de la República Dominicana, ya que es un derecho de cada trabajador indistintamente de la naturaleza que desempeñe.

Sostuvo que es una deuda social que tiene la República Dominicana con esa clase trabajadora, que desde su punto de vista, está siendo objeto de interpretaciones mal sanas, debido a que no se ha tocado el pago obligatorio de cesantía, sino que estos trabajares puedan cotizar en un Fondo de Pensión para su retiro.

“Es un necio, insensato, despiadado, y rencilloso, el que se opone a que el país, se

opone a que, en el país, se apruebe una resolución en beneficio de miles de mujeres

que han dado su vida, su juventud en una casa familiar, y ni siquiera cuentan con

seguro médico o con la esperanza de algún día, poder retirarte dignamente cuando

lleguen a envejecer y nadie les dé trabajo”, consideró.

Así mismo, planteo la necesidad de reformar el Código Laboral de la República

Dominicana, así como la Ley de Seguridad Social, pero no para eliminar el derecho

de cesantía, como propone el sector empresarial, sino para

garantizar que un trabajador que invierta toda su vida y juventud a una empresa,

pueda retirarse de manera digna cuando haya agotado su ciclo laboral.

“Eso de no existir la cesantía, podría funcionar en un país desarrollado como los

Estados Unidos, donde el ciudadano tiene asegurada salud y asistencia alimentaria

de por vida después de envejecer, pero no se puede hablar de eliminar prestaciones

laborales en un país en donde el gobierno todavía no está en la capacidad de

garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos”, argumentó Pérez.

El abogado emitió sus planteamientos durante su intervención en el programa “El

Nuevo Diario los Sábados”, transmitido por la plataforma digital de El Nuevo

Diario TV.

Dijo que, dentro de los principales temas de carácter político en República

Dominicana, la Seguridad Social representa un escalón importante para mejorar la

calidad de vida de clase trabajadora del país.

Al finalizar su comentario, Jean Cristofer exhortó a las autoridades competentes a

destinar todo su esfuerzo para que este nuevo ordenamiento se aplique

correctamente en beneficio de esa clase trabajadora, sin que perjudique a la clase

media que usa los servicios domésticos en sus hogares.

