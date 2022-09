Abogado dice no habrá anticipo de pruebas en caso Cattleya por víctimas no comparecer al tribunal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La jueza Swida Brito, apoderaba de conocer el anticipo de pruebas vía cámara Gesell a las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual y desmantelada con la Operación Cattleya, suspendió la audiencia porque supuestamente las mujeres no habían sido traslada.

La defensa legal de Melvin Valentín, imputado en el caso de proxenetismo, explicó que este miércoles se iba a concluir el anticipo de pruebas con las entrevistas de cuatro víctimas más, pero estas no comparecieron ante el tribunal.

El letrado Wilkin Sánchez Aguasvivas, dijo que el Ministerio Público no tiene víctima en el caso, a pesar que la magistrada le concedió un plazo a las presuntas víctimas para que se presentaran a la audiencia.

“Nosotros le dijimos al tribunal que esto es un relajo desde el día uno, puesto que no existen las supuestas víctimas, de 80 disminuyeron a 22, luego a 5 y esas no comparecieron, por ende, le solicitamos que dejen sin efecto el anticipo de pruebas”, agregó el jurista.

Asimismo, sostuvo que el expediente del órgano persecutor queda son pruebas, asegurando que estos no llegaron a entrevistar a ninguna de las mujeres de origen colombiano y venezolano que eran explotadas en el país, “si no hay víctimas, no hay caso”.

Se recuerda que el pasado lunes, la jueza Kenya Romero, dictó 18 meses de prisión preventiva contra 11 imputados de los 18, mientras que a siete le impuso medida menos gravosa como garantía económica, impedimento de salida y localizador electrónico.

Al grupo se le acusa de captar mujeres de 18 a 23 años de origen suramericano bajo la promesa de trabajo buen remunerado en el sector turismo de la República Dominicana.

