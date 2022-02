Abogado dice en casos de corrupción “no hay esfuerzo para que jueces sean independientes”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El destacado abogado Valentín Medrano opinó este lunes que en los casos de corrupción no ha disminuido la prisión preventiva y no se han dado direcciones tendentes a la consecución de un estadio en que haya un debido proceso de ley en el accionar de la Procuraduría General de la República.

“No se ha llevado a efecto un esfuerzo tendente a que los jueces se mantengan siendo independientes, que cuando no te favorezca indefectiblemente de que sea tu beneplácito, pero tú sabiendo que no tiene razón, que tú condenes y fustigues eso”, sostuvo Valentín Medrano.

Indicó que la Procuraduría General de la República sólo tiene presos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y se preguntó: “¿Esa es la independencia a la que hace alusión el presidente de la República?”.

“Dime un solo aporte a los derechos humanos de la actual Procuraduría General de la República y del Ministerio Público”, espetó.

El jurista dijo que “no hay un solo ejemplo” de que los derechos de una persona fueron salvaguardados con una decisión de la Procuraduría.

Durante su intervención en el programa La Hora 22, que se transmite por el canal 45, Medrano expresó que Miriam Germán Brito, la jueza, “ha sido lo mejor que ha tenido el histórico accionar judicial de este país, pero doña Miriam, la procuradora general de la República y la jueza, no son ni primas, no se parecen”.

Recordó que la procuradora dijo que las alertas migratorias eran una vergüenza y que iban a ser eliminadas de este país, y sin embargo, las alertas siguen “igualitas”.

Asimismo, señaló que la procuradora también dijo que no iba a permitir “ninguno de los abusos que se están haciendo en el ámbito judicial y el Ministerio Público”.

“Yo quiero que tú busques las decisiones de ella, la garantía penales sustantivas no tienen distinción, es decir, la violación a la garantía penales sustantivas se da en el término de corrupción, narcotráfico, homicidio y en cualquier tema, porque el Código Procesal Penal no hace distinciones, salvo cuando tiene que ver con medida de coerción en lo que tiene que ver en la gravedad del hecho”, explicó.

Resaltó que los periódicos nacionales informan que en el país hay un 60% de presos preventivos, es decir, que el Ministerio Público que dirige doña Miriam ha seguido pidiendo prisión preventiva para todos los casos.

Rechaza decisión “que en caso de violencia de género no puede haber acuerdo”

Igualmente, el abogado afirmó que “doña Miriam también emitió una decisión, diciendo que en caso de violencia de género no puede haber acuerdo, esa es una decisión populista, y eso no puede ser posible, porque todos los casos no son iguales, la responsabilidad penal es personal y hay una particularización en término investigativo y procesal y cada caso es cada caso”.

Consideró que cada caso es particular, porque posiblemente haya una persona sometida por violencia de género y sea totalmente inocente, y además que se compruebe realmente, porque hay situaciones que tienden a procurar una solución de desjudicialización del proceso.

Cada caso tiene que ser tratado de forma particular

“Repito que cada caso tiene que ser tratado de forma particular y personal, y aunque se diga que hay muchos casos de corrupción y sometimientos, pero ninguna de esa personas que están sometidas a esos actos de corrupción, salvo excepciones, califican para prisión preventiva. En lo único que creo que la procuradora actuó bien fue en el caso de La Victoria”, añadió.

Con relación al caso de la cárcel de La Victoria, manifestó que para él “no es verdad que un muchachito de 32 años tenía todas las cámaras de esa cárcel, usted se tragó ese cuento, eso es falso de toda falsedad, eso es mentira”.

Dijo que la Procuraduría General de la República”está jugando su juego de informar de la forma que le corresponde y es beneficioso informar”.-

Relacionado