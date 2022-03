Abogado desmiente intento de fuga de los implicados en el caso Discovery

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO- El abogado Joel Adames desmintió la denuncia del Ministerio Público sobre un supuesto intento de fuga de algunos implicados en la Operación Discovery.

Adames, acusó al MP de utilizar un plan mediático para confundir a los medios de la prensa y a la ciudadanía.

Por tanto, les sugirió mostrar evidencias de sus acusaciones ya que el espacio donde se encuentran detenidos los implicados en la red cibernética cuenta con cámaras de seguridad con alta tecnología.

“Ha puesto en marcha su plan mediático para confundir la prensa y el país. No hay ni se dio ningún tal intento de fuga, lo desmiento categóricamente y si no es así, entonces que muestren las cámaras que hay en la carcelita. La carcelita está rodeada de cámaras inteligentes ¿Por qué no sale a la luz pública esos videos que hay en esas cámaras? Para que ustedes vean como salen macos y cacatas de esas carcelitas”, indicó.

El jurista expresó que las estrategias que utiliza el Ministerio son un mecanismo de presión para que los jueces y la población posean datos errados de los hechos.

“Eso es un equipo mediático una estructura que tiene el Ministerio Público de mecanismo de meter presión y llevarle a los jueces y a la ciudadanía una idea totalmente errónea por lo consiguiente no se ha probado esa tal fuga”, precisó.

