Abogado del Estado: Rubén Bichara no participó de estafa en Edes, pero tendrá que explicar proceso licitaciones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El abogado del Estado, doctor Miguel Valerio Ji minian, aclaró este viernes que Rubén Bichara, exvicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas (CDEEE), no tiene una implicación directa en la querella presentada ante la Procuraduría Especializada de lucha contra la Corrupción (PEPCA), al tiempo de liberar del expediente acusatorio al director del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa.

El actor querellante, al responder la pregunta de periodistas ¿Por qué entra en la querella Bichara?, dijo textualmente: “al señor Bichara no se le está imputando nada que ocurriera en las EDES, por lo cual eso hay que descartarlo, eso no se imputa, la querella no habla de que él participó en las EDES”.

Ahora bien, expresó Valerio, “sí se le está imputando, y así hablan las evidencias, que él, Bichara, sí participó en los procesos de los préstamos internacionales con organismos multilaterales y financieros”.

Según lo explicado por el constituido en parte civil, “la acusación tiene todas sus evidencias, en la cual se comprobó que se convocaba a licitaciones públicas internacionales, hasta ahí, los procesos estaban bien, no voy a decir lo que no encontré”, afirma Valerio.

También aclaró que sobre el señor Fernando Rosa no se encontró nada que lo vinculara con la investigación, y no fue incluido en el expediente “porque este expediente no tiene criterio político”.

Sin embargo, de acuerdo a “las pruebas concretas, él sí participó,”, afirmó Valerio.

Sostuvo que en los procesos de licitación se adjudicaban a las empresas A, B, C, para citar un ejemplo, las cuales para poder licitar internacionalmente tenían que tener grados de experiencias y estados súper sólidos con lo cual parecería que el señor Maxxi Montilla no licitó en los años 2016,2017 y 2018.

A seguidas, agregó “como el señor Montilla fue beneficiado de más del 70% de esas licitaciones en esos años, nosotros tuvimos que investigarlos, él, no licitó en el año 2019”.

El abogado del Estado dijo “si yo fuera el señor Bichara me presento y explico la situación”, agregando que “si el Ministerio Público entiende que la querella “que nosotros estamos presentando no tiene mérito y la archiva, no hay problemas, porque esa investigación no se realizó con carácter político”.

El doctor Miguel Valerio y Andrés Astacio respondieron preguntas este viernes en el programa El Gobierno de la Mañana, aclarando que la querella no es política.

¿Cuáles son las evidencias?

Millones a Maxy Montilla

Con respecto a la investigación, Valerio dijo que llamó la atención “las modalidades que permitían bienes y servicios a Maxxi Montilla. Me refiero a los procedimientos de compras; y revisando documentos encontramos un procedimiento en comparación de precios; el límite de monto eran 3 millones 600 mil máximos”.

“Usted sabe qué se otorgó con eso, un contrato a Maxxi Montilla de 84 millones, 90 millones, 100 millones, 120 millones y, obviamente entregarle dos mil millones de pesos a una persona mediante contrato por comparación de precios, es una obra fraudulenta al Estado”.

De acuerdo al doctor Miguel Valerio, su investigación arrojó que cuando licitaban las empresas A,B y C, se hallaron expedientes que decían que la empresa A,B,C, entregan una carta constancia en la cual decía que todos los equipos de esa licitación se le compraban al señor Maxxi Montilla.

En su proceso de investigación, dijo que las cartas fueron revisadas y descubrieron que en las empresas A,B,C, “la empresa A compraba a 100 pesos al señor Montilla; la empresa B, compraba a 200 pesos y la C, compraba a 300 pesos, el mismo producto”.

El jurista sostuvo que esa situación “nos obligó a seguir investigando”.

Narró que “en el 2019, Maxxi Montilla licitó y le dieron una adjudicación de 28 millones de dólares y quien firma todas esas acreditaciones, el señor Bichara, quien es en el organigrama el encargado de la Unidad de proyectos, el señor Bichara y quien es el responsable ante los organismos multilaterales, el señor Bichara”.

¿Por qué está el señor Bichara en la querella?, Se preguntó Valerio, “porque se comprobó que al solicitar el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (Edes), Andrés Astacio, la extensión de un préstamo crediticio a Estado Dominicano, el organismo prestatario europeo dijo que no, debido a conflictos de intereses”.

“El banco europeo del cual no dijo su nombre, luego le respondió, informándoles que ellos estaban realizando una investigación sobre determinada licitación, su proceso de compra, porque había personas participando que tenían conflictos internos”.

Agregó que en el mes de febrero el Ministerio de Hacienda le envió otra carta al banco europeo tratando de salvar el financiamiento, pero el proyecto se estropeo y “el banco europeo le dice al señor Astacio que las investigaciones siguen en curso y tengo la mala noticia de que el préstamo será cancelado, haciéndolo de manera oficial el 4 de mayo en una carta que dice que lo está cancelando porque hay conflictos de intereses, una investigación abierta y que se reserva el derecho de demandar”.

También significó que Astacio fue reiterativo al solicitarle que revisarán bien todas las evidencias antes de depositarlas.

Valerio depositó el pasado lunes 14 de mayo la querella contra 14 exfuncionarios de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y las Empresas Distribuidoras de Electricidad, que involucra a otras 11 personas, por estafa agravada, coalición de funcionarios, prevaricación y lavado de activos.

Contraloría está realizando auditorías a EDES

De su lado, Astacio reveló que la Contraloría General de la Republica está realizando auditorías a las EDES.

Agregó que hoy día, la Contraloría está realizando un levantamiento en Edenorte, Edesu y Edeeste, aclarando que no hay auditorias financieras del 2016, razón por la cual se buscó la firma del doctor Valerio para que realizara una auditoria.

La querella está sustentada en 400 pruebas documentales con evidencias, aclaró Astacio, quien dijo que en el mes de octubre hizo la denuncia, y posteriormente, decidieron hacer las investigaciones de lugar.

Ocho meses después los abogados dijeron que las teorías desarrolladas eran ciertas y “procedemos con el permiso del Presidente de la Republica, quien representa al Estado; y las correspondientes autorizaciones de los organismos del Estado y empresas, a proceder a presentar la querella”, dijo Astacio.

Los imputados son Rubén Jiménez Bichara (ex vicepresidente ejecutivo de la CDEEE), Luis Ernesto de León Núñez (ex administrador general de Edeeste), Rubén Montás Domínguez y Radhamés del Carmen Maríñez (ambos (ex administradores generales de Edesur), Julio César Correa (ex administrador general de Edenorte), Maxy Gerardo Montilla Sierra y Alexander Montilla Sierra (ambos hermanos de la ex primera dama Candy Montilla de Medina), Juan Alexis Medina Sánchez (hermano del expresidente Danilo Medina) y Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera, así como Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda (también imputados en el caso Pulpo) y más de 25 empresas nacionales que fueron presuntamente parte del entramado mafioso.

Relacionado