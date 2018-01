Abogado del acusado de matar estudiante dominicano pide anular pruebas

Comparte esta noticia

NUEVA YORK._ El abogado Edward Hayden, defensor del estudiante de secundaria Matthew Borges, acusado de asesinar a puñaladas y decapitar a su compañero de escuela, el dominicano Lee Manuel Viloria Paulino, con quien estudiaba en el liceo de Lawrence, pidió al juez anular las pruebas del homicidio, especialmente confiscar el celular donde hay mensajes intercambiados por ambos, antes del horrendo crimen.

La cabeza de Viloria Paulino, fue encontrada a orillas del río Merrimack después una mujer que paseaba con su perro, hallara el cuerpo en diciembre de 2016.

Los fiscales dicen que el teléfono es una de las evidencias más comprometedoras en contra de Borges. Junto a Borges, de 16 años de edad, fue arrestado como sospechoso otro adolescente que todavía no ha sido identificado.

El abogado reclamó al magistrado en una moción el viernes que no permita el uso de los mensajes y fotos en el celular de Borges, como parte de las pruebas.

Borges, está acusado de asesinato en primer grado por lo que de ser declarado culpable, sería condenado a cadena perpetua.

“No autoricé que la policía confiscara y retuviera mi teléfono celular ni consentí en la búsqueda de mis registros telefónicos”, dijo Borges en una declaración jurada firmada por él.

Los investigadores incautaron el celular de Borges el 29 de noviembre de 2016, dos días antes de que el cadáver de Viloria Paulino, de 16 años, fuera encontrado decapitado en la orilla del río cerca de la calle Water.

Los policías encontraron la cabeza del adolescente a poca distancia el primero de diciembre de 2016.

Un motivo para el horrible asesinato no ha sido revelado públicamente. Viloria Paulino fue visto por última vez el 18 de noviembre y los documentos judiciales muestran que Borges fue inicialmente interrogado por la policía sobre su desaparición el 23 de noviembre de 2016.

Los registros telefónicos de Sprint, T-Mobile y Verizon, copias de mensajes de texto, registros de asistencia escolar, notas escritas a mano y copias de las páginas de facebook de Borges y Paulino, aparecen en el registro de pruebas del fiscal como potenciales evidencias.

Un video de vigilancia de una tienda de la cadena “Family Dollar”, un reporte de negligencia del Departamento de Niños y Familias del 26 de enero de 2011, informes de la escena del crimen y de la policía, fotos de autopsias, documentación de la orden de búsqueda y registros de personas desaparecidas que involucran a Viloria Paulino, también se enumeran como posibles evidencias en la lista.

El abogado Hayden dijo que cuando Borges fue interrogado inicialmente por la policía, aceptó dejarlos mirar su teléfono pero no quitárselo de la noche a la mañana.

“Los estaba ayudando… pero necesitaba el teléfono al día siguiente”, dijo Hayden.

Posteriormente, los investigadores se quedaron con el teléfono por 10 días durante los cuales obtuvieron una orden de registro y supuestamente recuperaron alguna evidencia que desean usar en el juicio, dijo.

La moción indica que Borges disfrutó de una expectativa razonable de privacidad el 29 de noviembre de 2016 y solicita que toda la evidencia derivada del teléfono celular sea suprimida.

El teléfono celular no se incautó en virtud de un arresto legal, no estaba a plena vista, no había una causa probable, ninguna orden, no había circunstancias apremiantes, no se realizó una detención y registro legal y no se prestó consentimiento, en violación de varias enmiendas a la constitución y la ley estatal, dice la moción.

Se realizó una audiencia sobre la moción en el Tribunal Superior de Salem a principios de este mes. Se espera que el juez James Lang emita su decisión sobre la moción antes del 14 de febrero.

Hayden también presentó una moción pidiendo las declaraciones que Borges hizo a la policía para ser suprimidas. También se espera que el juez Lang regule esa moción, dijo.

Según un informe policial, Borges le dijo a un testigo no identificado que apuñaló a Viloria Paulino y luego le cortó la cabeza.

Una mujer que paseaba a su perro al encontró el cuerpo de Viloria Paulino en la orilla del río, detrás del área de McCabe Court, un camino estrecho junto a la calle Water.

Una orden de búsqueda ejecutada por los detectives como parte de la investigación, fue confiscada por un juez del Tribunal del Distrito de Lawrence a pedido de los fiscales.

Viloria Paulino fue visto por última vez por su familia alrededor de las 5:30 de la tarde del 18 de noviembre. Fue reportado como desaparecido a la policía de Lawrence al día siguiente.

La policía dijo que Viloria Paulino y Borges fueron a la orilla del río la noche del 18 de noviembre para fumar marihuana cuando presuntamente el compañero de secundaria lo asesinó y lo decapitó.

Un video de los dos adolescentes que salieron de la casa 50 de la calle Forest donde vivía Viloria Paulino, fue confiscado por la policía.

Desde su arresto, Borges ha permanecido preso sin derecho a fianza en un centro de detención de menores en Dorchester. Allí, a través del Departamento de Servicios para la Juventud, continúa su educación secundaria.

En abril, un segundo adolescente fue acusado en conexión con la muerte de Viloria Paulino.

El presunto cómplice de Borges, fue acusado de allanamiento de morada, intimidación de un testigo y hurto, de acuerdo con la oficina del fiscal del distrito Jonathan Blodgett.

Los fiscales alegaron que el menor participó en irrumpir en la casa de Viloria Paulino el 18 de noviembre. Luego engañó a la policía durante el curso de la investigación sobre el asesinato.

Después de su lectura de cargos en el tribunal de menores, que estaba cerrado al público, el adolescente fue puesto en libertad bajo palabra.

Se le ordenó asistir a la escuela y mantenerse alejado de todos los testigos del caso, dijo la oficina del fiscal.

El caso contra el presunto cómplice de Borges, está pendiente en el tribunal de menores de Lawrence.

