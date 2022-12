Abogado defiende decisión jueza Yanibeth Rivas varió coerción a imputados de caso Coral

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Como atinada y oportuna calificó el abogado Jhonny Rodríguez, las motivaciones de la jueza Yanibeth Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, para variar la medida de coerción al general Adán Cáceres Silvestre y a otros tres imputados en el caso de corrupción Coral.

Asimismo, se le ordenó el cese de prisión al coronel Rafael Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán y a su hijo Tannet Flete por medidas más flexibles.

En ese sentido, el doctor Jhonny Rodríguez, aseguró que la magistrada actuó en buen derecho conforme a lo que establecen los plazos y en este caso, había perimido la medida coercitiva.

De acuerdo a un comunicado de este lunes, el togado precisó que es ilegítimo mantener la medida coercitiva a los imputados cuando los plazos han caducado.

“La población se tiene que acostumbrar a que el derecho se ejerce en procedimientos y la medida privativa de libertad no puede exceder los 28 meses, y ya los acusados cumplieron ese tiempo” indicó el abogado.

El profesional del derecho, explicó que en este caso no se puede cuestionar la decisión del tribunal en la persona de la magistrada Yanibeth Rivas, quien a su juicio esta haciendo justicia y aplicando el Código Penal, si no al Ministerio Público que luego de pregonar durante 18 meses que poseía cantidades de pruebas “No ha sido capaz de concluir una acusación, por tanto no es culpa de un juez que un fiscal no haga su trabajo”.

Al general Cáceres y al coronel Núñez de Aza se le impuso además, una garantía económica de 100 millones de pesos. En tanto que a la pastora y a su hijo de 50 millones de pesos.

A todos se le varió la medida de coerción por impedimento de salida, prisión domiciliaria y grilletes electrónicos.

