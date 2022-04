Abogado de Sucre Rodríguez: queda demostrado abultamiento y exageración de pruebas por parte del MP en Discovery

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO- Crismaldi Ruiz, abogado de Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, principal acusado en el caso Discovery, expresó que este lunes quedó demostrado el abultamiento de pruebas y exageración mediática del caso por parte del Ministerio Público.

Ruiz expresó que “nosotros aunque no estamos totalmente satisfecho, por lo menos vemos una luz en el camino en el aspecto de la aplicación de proceso penal, en el sentido de no tomarle presión al Ministerio Público por más que presente casos abultados, haciéndole creer a la población que tiene un gran caso cuando en el fondo no tienen nada”.

Dijo también que las medidas establecidas, son una muestra de que todavía en el país existen jueces apegados en el cumplimiento de la ley.

“Esta es una muestra más de que todavía en República Dominicana quedan jueces apegados a la ley, jueces que cumplen con el debido proceso de la ley y jueces que no le cogen miedo al Ministerio Publico por más que presenten un caso excesivamente abultado, como se ha presentado en este caso Discovery”, subrayó.

Este lunes la jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra ocho de los implicados en la operación Discovery y arresto domiciliario a uno.

Según la magistrada Yiberty Polanco, los ocho implicados deberán cumplir la sanción de 18 meses de prisión en distintos centros penitenciarios con revisión cada tres meses.

Relacionado