Abogado de Dotel asegura PGR encubre a quien tiene posesión de villa en Casa de Campo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado del ex pelotero de Grandes Ligas, Octavio Dotel, Manuel Sierra Pérez aseguró hoy que la Procuraduría General de la República encubre y protege a quien tiene la posesión en una villa de Casa de Campo, en alusión a Eridania Jorge, la cual le es atribuida al exjugador dominicano.

“La Procuraduría General de la República si está encubriendo a la señora Eridania Jorge, el procurador general de la República y el Departamento de anti Lavado si está protegiendo a Eridania Jorge, que es quien tiene la posesión de la Villa ubicada en Casa de Campo”, expuso el jurista en El Nuevo Diario A.M. que se trasmite a través de la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Sierra Pérez sostuvo que Eridania Jorge es una estafadora vulgar y dijo que no ha sido investigada, a pesar de que ella afirma que la Villa número S21 es de su propiedad, porque está vinculada a Palacio y al presidente de la República.

El abogado manifestó que “ella hoy anda diciendo, en este momento, que la villa S21 es de su propiedad y por qué no la investigan, al tiempo de precisar que no hay un documento que establezca que la propiedad S21 en Casa de Campo sea de Octavio Dotel y/o de Luis Castillo”.

Sierra consideró que el caso de Dotel no llegará a juicio de fondo porque no hay elementos que así lo determinen, y afirmó que no hay amistad entre el ex jugador y César el Abusador.

“Una cosa es que nosotros estemos vinculados y otra cosa es que nos conozcamos, o sea nosotros nos conocemos, pero no tenemos ningún tipo de vinculación y aún así, aunque tengamos vinculación en el grado más extremo, las responsabilidades son individuales, es la Constitución que lo plantea”, determinó el togado.

El jurista indicó que las propiedades que posee Octavio Dotel las acumula desde 1999 hasta el 2013, las cuales son de bajo monto y refirió que con una cifra de 2 mil dólares no se lava dinero por lo que entiende que procede la libertad pura y simple en el caso del exjugador.

“No estamos hablando de 20 propiedades que se compraron ayer, ojalá ustedes vean la relación, propiedades de bajos montos, es posible que el juez ponga en libertad pura y simple y yo creo que va ser así y sigue la investigación porque es un derecho del procurador general de la República en nombre del país”, añadió el abogado.

Anuncios

Relacionado