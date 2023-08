Abogado critica pactos con Guyana: RD no debe invertir en otros y castigar con indiferencia a los suyos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El comunicador y abogado Leonardo Suero fustigó este jueves los acuerdos de colaboración firmados entre República Dominicana y la República Cooperativa de Guyana, con el objetivo de trabajar conjuntamente en producción agrícola, construir una refinería, explotar un bloque de petróleo y establecer una planta petroquímica.

Para Suero es incompresible que República Dominicana esté en disposición de invertir millones de dólares para alquilar tierras extranjeras, cuando cuenta con un suelo altamente productivo, al que solo le hace falta incentivos gubernamentales.

“Nosotros vamos a invertir millones de dólares alquilando tierras en Guyana e invirtiendo en una especie de empresa petroquímica que se va a ocupar de la explotación de recursos naturales en Guyana, cuando aquí, según los técnicos, tenemos ocho millones de tareas de tierra baldía”, expuso.

Durante la conducción del programa “Políticas Nuevas”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el abogado rechazó que siendo República Dominicana un Estado pobre, que vive a expensas de los préstamos, promueva el desarrollo de otro país, castigando con el látigo de la inferencia a los dominicanos.

(Ver programa).

“Cómo es posible que nosotros como Estado pobre, cojamos nuestro dinerito que muchas veces es prestado para promover el desarrollo de una economía distinta a la nuestra, para llevar bienestar y trabajo a empleados guyaneses y entonces aquí castigar con el látigo de la indiferencia y la miseria a los nuestros”, comentó.

En ese sentido, propuso al Estado invertir en la recuperación del campo dominicano, para de esta manera retomar la autonomía alimentaria que tenía el país hace unos años.

“Por qué no somos nosotros capaces de ocupar esas ocho millones de tareas, nuestra tierra es fértil, nuestra tierra es productiva. En algún momento hemos vivido problemas de sequía, pero, ¿por qué limpiamos las presas?, y tener capacidad suficiente de agua para el regadío de los productos agrícolas, para los acueductos y por qué no para la producción de electricidad, pero no, mejor preferimos invertir en el extranjero”, comentó.

