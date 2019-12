Abogado considera sistema de justicia no colabora a erradicar violencia en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Ernesto Filpo consideró hoy que el sistema de judicial de la República Dominicana no colabora para erradicar la violencia y el mismo estado contribuye a violentar derechos de los ciudadanos que se apersonan en busca de justicia.

“Tenemos todo un sistema de justicia que no colabora o no contribuye para reducir este flagelo que nos está ocasionando un daño que no se va a ver en cinco años, pero diez o veinte años esos niños que suben sin sus padres con la frustración de lo que pasó eso tendrá una consecuencia”, manifestó el jurista en entrevista para el espacio Con su doctora Controversia que se trasmite a través de El Nuevo Diario TV.

Filpo sostuvo que si esos jóvenes no son tratados por especialistas que trabajen de forma directa sus casos es muy probable que no tengan un futuro promisorio.

El abogado penalista calificó de lamentable que culturalmente en el país se le diga a la mujer que cuando le coloca la pensión a un padre que no quiere cumplir con su responsabilidad, que con dicho accionar la mujer lo que está es azarando la vida del marido.

